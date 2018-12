Pohjanmaalla ei uusia tuhkarokkotartuntoja – ”Toivottavasti uhka on väistynyt”

Viranomaisten mukaan tuhkarokolle altistumisesta on kulunut jo lähes kolme viikkoa, jonka takia riski alkaa olla vähäinen.

Luodon kunnassa sairastunut, rokottamaton esikouluikäinen lapsi on toistaiseksi ainoa tuhkarokkoon sairastunut.

Lapsen sairastumisen jälkeen arvioitiin, että tuhkarokolle ehti altistua noin 300 ihmistä. Toistaiseksi muita sairaustapauksia ei ole löytynyt.Viranomaiset ovat tavoitelleet altistuneita muun muassa puhelimitse ja selvitelleet heidän kuntoaan.

Tarvittaessa on annettu lisärokotuksia tai vasta-aineita antavaa lääkitystä.

– Emme voi olla ihan varmoja, että olemme löytäneet kaikki altistuneet. On kuitenkin kulunut jo lähes kolme viikkoa altistumisesta ja riski alkaa siksi olla vähäinen. Yleinen vaara-aika on noin kaksi viikkoa, sanoo Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström Yle Radio1:n Ykkösaamun haastattelussa.

Sjöströmin mukaan kuluneiden viikkojen aikana alueella järjestettyihin rokotustilaisuuksiin on osallistunut noin 500 ihmistä. Toistaiseksi ei ole tietoa, kuinka paljon joukossa on ollut aiemmin rokottamattomia henkilöitä.

Pia-Maria Sjöström arvioi, että pohjanmaalaisessa Luodon kunnassa rokotekattavuus on noussut hiljalleen viime vuosina.

– Rokotteen kattavuus Luodossa oli vuonna 2013 vain 66 prosenttia, mutta pari vuotta myöhemmin se oli jo 75. Kyllä kattavuus on noussut tämänkin tapauksen myötä.

Sjöström toivoo, että tuhkarokon uhka olisi nyt väistynyt. Hän kuitenkin toteaa, että jos rokotekattavuus ei ole riittävä, uusia tapauksia voi tulla jatkossakin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ilmoitti tänään perjantaina, että Tampereella on todettu yhteensä kolme aikuisen henkilön tuhkarokkotapausta. Kaksi tartunnan saanutta on rokotettu, eivätkä he tartuta Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan tautia eteenpäin.