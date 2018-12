OP:n verkkopalveluissa laaja katko, myös kortilla maksaminen tökkii: "Häiriö on kriittinen, koska on pikkujouluaika ja ihmiset ovat jouluostoksilla"

Pankin mukaan kyseessä on toiminnallinen häiriö. Vika haittaa verkkopankkia ja maksamista kortilla sekä käteisen nostamista.

OP:n nettipalvelut ovat parhaillaan poissa käytöstä. Kello 16.30 pankista kerrottiin, että heillä ei ole antaa tarkkaa arviota, kuinka kauan katkos kestää.

Pankin asiakaspalvelun Twitter-viestin mukaan katkos johtuu häiriöstä, jonka syy ei vielä ole selvillä. OP on saanut selville, että kyse on teknisestä viasta.

OP:n palveluissa on valitettavasti häiriöitä, joiden syytä selvitetään. Pahoittelemme asiakkaille aiheutunutta haittaa. — OP (@OP_Ryhma) 14. joulukuuta 2018

Iltapäivällä havaittu laajempi häiriö vaikuttaa verkkopankin toimintaan ja maksamiseen kortilla sekä käteisen nostamiseen.

– Ongelmat vaihtelevat tapauskohtaisesti. Asiakkaalla voi toimia verkkopankki, mutta kolmen minuutin kuluttua se ei toimikaan, OP:n viestintäjohtaja Tuuli Kousa kuvailee häiriötä.

Kousa ei pysty lupaamaan, kuinka nopeasti vika saadaan korjattua.

– Toivottavasti nopeasti. Meillä on iso tiimi hoitamassa asiaa. Häiriö on kriittinen, koska on pikkujouluaika ja ihmiset ovat jouluostoksilla.