Uutiset tuhkarokkotartunnoista auttavat tavoittamaan heitä, joilta suoja puuttuu

Suomessa on ikäluokka, jolta on jäänyt aikoinaan tuhkarokkorokotukset saamatta. THL:n erityisasiantuntija Mia Kontio arvioi, että nykyään 1960 ja 70-luvun vaihteen ikäluokasta tuhkarokkorokotteen on kuitenkin saanut jo valtaosa.

– Heitä on tavoiteltu ahkerasti ja muistutettu tästä. Toisaalta työ on vaikeaa, koska peruskoulun jälkeen ihmisiä on lähes mahdotonta tavoittaa. Osa on tavoitettu armeijassa ja neuvoloissa on tarpeen mukaan rokotettu myös vanhempia.

Rokotusasiantuntija Mia Kontion mukaan 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun alussa syntyneistä osa jäi rokottamatta aikoinaan kokonaan tuhkarokkoa vastaan. Vielä vuosi sitten luvun arvioitiin olevan noin viisi prosenttia. Nyt luku on ehkä jo reilusti pienempi.

– Tarkkaa tietoa meillä ei ole, mutta uskon, että nykyään luku on jo alle viidessä prosentissa, Kontio kertoo.

Tuhkarokkorokotusten uupuminen juuri 1960- ja 70-luvulla syntyneiltä johtuu THL:n mukaan siitä, että aikaisemmin tuhkarokko sairastettiin ja sitä kautta rokkoon saatiin immuniteetti. Vuodesta 1975 lähtien tuhkarokkoon on rokotettu. Lapset eivät ole siis enää välttämättä 1970-luvun vaihteessa sairastaneet tuhkarokkoa, mutta eivät myöskään saaneet siihen rokotusta.

Turun kaupungin tartuntaudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi kertoo, että tuhkarokosta uutisointi auttaa rokottomattomien tavoittamisessa. Esimerkiksi tänään on uutisoitu Tampereella ilmi tulleista tuhkarokkotapauksista. Uutisointi lisää aina kyselyitä terveyskeskuksissa.

– Aina niitä kyselyitä tulee, kun julkisuudessa uutisoidaan näistä sairastumisista.

Rokottomattomia vaikea tavoittaa

Rokottamattomat ovat nykyään noin 40–50-vuotiaita. Suurin osa heistä on Jutta Peltoniemen arvion mukaan työterveyshuollon piirissä, jolloin julkisen terveydenhuollon voi olla vaikea tavoittaa rokottomattomia. Jos mahdollisuus tulee, esimerkiksi juuri matkailun kautta, se käytetään.

– Itse olen matkailijoiden rokotusneuvonnassa ja täällä tarkistetaan kaikilta tuhkarokkorokotus. Ihmiset usein pohtivat itsekin omaa rokotussuojaansa, kun täällä tulee puhe matkailuun liittyvistä rokotuksista.

Turun kaupungin lääkäri Jutta Peltoniemi kehuu erityisesti nykyisiä sähköisiä järjestelmiä, jotka ovat helpottaneet ihmisten tietojen säilymistä ja siten rokotustietojen säilymistä.

– Meillä on aina ihmisiä, jotka muuttavat esimerkiksi paikasta toiseen. Silloin tiedot eivät välttämättä seuraa perässä. Nykyään meillä on sähköiset potilastietojärjestelmät, niin rokotusten kirjaantuminen on luotettavampaa. Vielä esimerkiksi 1990-luvulla tiedot kirjattiin paperille ja tiedon liikkuminen on ollut sen varassa, että ne paperit on tilattu toiseen kuntaan. Nykyjärjestelmillä tieto on helpommin toistenkin ammattilaisten saavutettavissa.

Miksi rokottamattomat halutaan tavoittaa?

Turun kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi muistuttaa, että tuhkarokko on vakava tauti, jossa etenkin jälkitaudit voivat olla vaikeita.

Tuhkarokon oireet ja tarttuminen Ensin korkea kuume ja hengitystieoireita. Silmät ovat usein valonarat. Ihottuma alkaa 3–5 vuorokauden kuluttua ja kestää runsaan viikon. Ihottuma alkaa yleensä korvien takaa, leviää kasvoihin ja vartalolle. Rokottamaton tuhkarokkoon sairastunut tartuttaa neljä vuorokautta ennen ihottumaa ja neljä vuorokautta ihottuman puhkeamisen jälkeen.

– Tuhkarokko on lisäksi nykyään niin harvinainen, että ihmiset eivät välttämättä edes tiedä sairastuneensa siihen. Täten tuhkarokkoon sairastunut on saattanut tartuttaa muita ihmisiä useamman päivän ajan. Oireista kannattaa aina ensin olla yhteydessä paikalliseen terveysasemaansa ja kysellä oirelistaa.

Myös Satakunnan sairaanhoitopiirin infektiolääkäri Raija Uusitalo-Seppälä muistuttaa, että tuhkarokko tarttuu herkästi.

– Mutta pitää myös muistaa, että tällä hetkellä on monia muitakin infektioita liikkeellä.

Oman kunnan rokotuskattavuuden voi tarkistaa Ylen julkaisemasta koneesta.