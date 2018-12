Yksi someviesti poiki joululahjoja ja ruokaa sadalle hengelle: ''Homma lähti liikkeelle kuin lumivyöry''

Tästä on kyse Haminalaiset kokoontuvat tänä vuonna viettämään jouluaattoa yhdessä.

Paikalliset ovat lahjoittaneet ruokaa ja lahjoja sadan hengen tarpeisiin.

Sosiaalinen media on helpottanut ja monipuolistanut hyväntekeväisyyttä.

Vielä kuukausi sitten haminalainen Anne Kolehmainen uskoi, että jouluaatosta tulisi hiljainen. Perheen lapset lähtisivät jouluksi äitinsä luokse, ja ilta kuluisi television äärellä, kahdestaan miehen kanssa. Ajatus tuntui synkältä.

Kolehmainen keksi kutsua kaupunkilaisia yhteiseen joulunviettoon. Hän kirjoitti ajatuksestaan paikalliseen Facebook-ryhmään – eikä arvannut mihin viesti johtaisi.

– Homma lähti liikkeelle kuin lumivyöry. Päivä päivältä mukaan alkoi tulla vain enemmän ja enemmän porukkaa, Kolehmainen kertaa tapahtumia.

Kuukaudessa ideaan on tarttunut jo lähes kuusikymmentä paikallista yrittäjää, jotka järjestävät joulujuhlaan ruokaa, ohjelmaa ja lahjoja osallistujille. Kaupunki puolestaan järjesti juhlalle tilat Haminan keskustasta.

– Somen voima yllätti minut aivan täysin. Ajattelin aluksi, että olisimme viettäneet joulua nyyttärimeiningissä pienellä porukalla. Tämä on ihan uskomatonta, Kolehmainen sanoo herkistyneenä.

Jotta kenenkään ei tarvitsisi viettää joulua yksin

Apujoukkojen myötä juhlaan pystytään kutsumaan sata kaupunkilaista. Halukkaat ovat voineet ilmoittautua jouluaaton viettoon tapahtuman Facebook-sivuilla, ja lisäksi kutsuja on välitetty esimerkiksi kaupungin kotihoidon ja seurakunnan diakoniatyön kautta.

Tarkoituksena on ollut tavoittaa ihmisiä, jotka muuten viettäisivät joulua yksin.

– Se ei tarkoita, että ihminen olisi varsinaisesti yksinäinen. Voi olla vaikka sellainen tilanne, että kumppani on töissä ilta- tai yövuorossa, ja toinen on jouluna yksin kotona. Tässä tarjotaan vaihtoehto, että on olemassa jouluaattona paikka minne voi mennä.

Haminan hyvän mielen jouluaaton järjestäjä Anne Kolehmainen yllättyi sosiaalisen median voimasta. Juulia TIllaeus / Yle

Kymmenen vuotta sosiaali- ja terveysalalla työskennellyt Kolehmainen uskoo, että yhteisöllisille tapahtumille on tarvetta.

– Olen työhistoriassani nähnyt sen tarpeen. On olemassa kaiken maailman joulukeräyksiä, ja apua on paljon tarjolla. Ihmiset voivat saada ruokaa, lahjoja ja ehkä rahallistakin tukea. Mutta moni istuu sen suklaan tai kinkun kanssa yksin kotona.

Kilotolkulla ruokaa

Monet suomalaiset hyväntekeväisyysjärjestöt kertovat, että sosiaalinen media on helpottanut ja monipuolistanut toisten auttamista. Myös auttamishalun koetaan kasvaneen.

– Näen, että ihmisten auttamishalukkuus on kasvussa. Talouden kasvu varmasti vaikuttaa siihen, mutta mielestäni suomalaiset ovat muutenkin hyvin vastuullisia ja auttamishaluisia. Vaikka on ollut taloudellisesti tiukempia vuosia, niin joulukeräyksiin on osallistuttu kiitettävästi, sanoo Pelastakaa Lapset ry:n viestinnän ja varainhankinnan johtaja Sanna Kuusisto.

Juulia Tillaeus / Yle

Samanlaiset ovat ajatukset myös Mannerheimin lastensuojeluliitossa.

– Vapaaehtoistyössä on jotain uutta meneillään. Järjestöjen kautta auttamisen rinnalle on tullut sellaista ''kääritäänpä hihat ja tehdään itse'' -toimintaa. Se on positiivinen ilmiö, koska auttamista ei ole koskaan liikaa, toteaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton johtava asiantuntija Liisa Partio.

Anne Kolehmainen on liikuttunut ihmisten halusta auttaa.

– Kyyneleet tulevat silmiini, kun ajattelen, miten avomielisesti paikalliset yrittäjät ja vapaaehtoiset ovat lähteneet tähän mukaan. Joku tekee pipareita ja joku tähtitorttuja, Anne Kolehmainen sanoo.

Joulupipareita on varattuna 200 kappaletta, tähtitorttuja 100. Kinkkua ja joululaatikoita on yli 20 kiloa. Karjalanpiirakoita varataan 100–150 kappaletta.

– Ruokaa on ihan älyttömästi. Mitään ei heitetä pois, vaan kaikki osallistujat saavat viedä ruokaa myös kotiin.

Lahjoja on saatu niin lapsille kuin aikuisillekin. Juulia Tillaeus / Yle

Kolehmaisen mukaan tapahtuman järjestely on edennyt omalla painollaan. Palaset ovat vain loksahdelleet kohdalleen.

– Olen laitellut sähköposteja ja perustanut tapahtumalle Facebook-ryhmän, mutta ihmiset hoitavat työn puolestani. Eihän minun tarvitse kuin vähän järjestellä ja ohjata, niin kaikki hoituu.

Satoja lahjoja

Nurkassa nököttävällä sohvalla ei ole tilaa istua. Sen päälle on kasattu kukkuroittain leluja, kirjoja, makeisia, pelejä, lahjakortteja ja muita tavaroita. Ne ovat yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoituksia, jotka paketoidaan ja jaetaan jouluaaton vieraille.

– Luulisin, että tavaroista syntyy parisataa pakettia. Pelkästään villasukkia on varmasti 150 paria.

Juhlavieraiden tarpeen ylittävät villasukat toimitetaan jouluaattona kaupungin kotihoidon asukkaille. Mukaan laitetaan päiväkotilasten tekemiä joulukortteja.

Villasukkien joukossa on myös persoonallisia luomuksia. Juulia Tillaeus / Yle

Joulujuhla järjestetään Haminan keskustassa Wanhalla Työskillä. Vapaaehtoiset valmistelevat ruoat edeltävänä viikonloppuna, ja vieraille ovet avataan aamupäivällä jouluaattona.

Ohjelmassa on muun muassa joululaulujen laulamista, joulupukin vierailu, lautapelien pelaamista. Tärkeintä on yhdessäolo.

– Ihan kuin kotona vietettäisiin joulua perheen kesken, tässä on nyt vain vähän erilainen perhe. Ollaan ja tehdään yhdessä ja vietetään mukava jouluaatto, toteaa Kolehmainen.

Tavoitteena vuosittainen tapahtuma

Anna Kolehmainen toivoo, että tapahtumasta muodostuisi perinne Haminaan. Hän myös kannustaa suomalaisia tarttumaan toimeen omilla paikkakunnillaan.

– Olen elävä esimerkki siitä, mitä yksi ihminen voi lyhyessä ajassa saada aikaan. Toivon, että tällaiset tapahtumat leviävät eri puolille Suomea.

Anne Kolehmainen odottaa jouluaattoa malttamattomana. Juulia Tillaeus / Yle

Kolehmainen uskoo tapahtuman onnistumiseen.

– Jouluaatosta on tulossa aivan ihana ja tunnelmallinen. Minulla ei ole vuosiin ollut tällaista joulumieltä. Odotan aattoa tosi paljon, melkein yhtä paljon kuin lapsena. Sitten kaikki tehty työ tulee näkyväksi.