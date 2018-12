Trafin ongelmat ovat vaikeuttaneet autokauppaa – kaikkia autoja ei ole voitu luovuttaa asiakkaille

Autokaupassa on ollut kuluneella viikolla ylimääräisiä mutkia, kun Trafin sähköiset palvelut ovat olleet poissa käytöstä.

Autokaupassa on ollut kuluneella viikolla ylimääräisiä mutkia, kun Trafin sähköiset palvelut ovat olleet poissa käytöstä. Martti Kainulainen / Lehtikuva

Ongelmiin on luvassa helpotusta lauantaista alkaen, kun osa Trafin sähköisistä palveluista avataan.

Trafin sähköisten asiointipalvelujen sulkeminen on vaikeuttanut autokauppaa. Trafi sulki sunnuntaina kaikki sähköiset asiointipalvelunsa tietoturvavaaran vuoksi.

Auton omistajanvaihdos on jouduttu kuluneen viikon ajan tekemään vanhaan tapaan katsastuskonttorilla. Tästä on koitunut autokauppiaille ylimääräistä rahanmenoa ja työtä. Vielä suurempi haitta on ollut se, että kaikkia uusia autoja ei ole voitu luovuttaa asiakkaille.

– Emme saa rekisteröidyksi ja luovutetuksi sellaisia autoja, joihin maahantuoja ei ole hoitanut varmennetta aiemmin. Ongelmia on pääasiassa vasta maahan tulleiden autojen kanssa, kertoo Länsi-Pohjan autoalan liikkeiden yhdistyksen puheenjohtaja Reijo Korkala.

Vaihdossa tulleiden autojen rekisteröinti pystytään hoitamaan katsastuskonttorissa.

– Rahoitusyhtiöiden päässä on nyt enemmänkin ollut ongelmia, mutta heilläkin on niin vakiintuneet kumppanuudet autoliikkeiden kanssa, että on tehty erikoisjärjestelyitä. Tuntuu olevan, että nyt homma lähtee toimimaan.

Ylimääräistä rahamenoakin Trafin sähköisten asiointipalvelujen puuttuminen tietää.

– Omistajan vaihdos maksaa seitsemän ja puoli euroa, jos käy paperilla tekemässä sen, mutta jos autoliike haluaa ilmoitusosan, niin siitä tulee tuplakulu. Kun nyt ei netissä pysty tekemään, se on toinen seitsemän ja puoli euroa, kertoo katsastusmies Risto Enbuske Tornion Katsastus Oy:stä.

Osa palveluista aukeaa lauantaiaamuna

Perjantaina iltapäivällä liikenne- ja viestintäministeriö kertoi tiedotteessaan, että osa Trafin sähköisistä asiointipalveluista voidaan avata uudelleen. Lauantaina avataan muun muassa autokaupan kaipaama varmenteen tarkistamispalvelu, jota käytetään omistajan vaihdoksessa. Lisäksi aamukahdeksalta aukeavat ajoneuvojen rekisteröintipalvelut pääosin sekä muutamat muut sähköiset palvelut.

Trafi otti viime sunnuntaina pois käytöstä kaikki sähköiset asiointipalvelunsa. Trafin verkkopalvelun kuljettajatiedot-palvelun kautta oli voinut hakea tietoa siitä, onko henkilöllä voimassa oleva ajo-oikeus. Tämän pelättiin vaarantavan ihmisten tietoturvaa.

Tällä viikolla Viestintävirasto on arvioinut Trafin sähköisiä asiointipalveluita ja Trafi on toteuttanut esiin nostettuja toimenpiteitä.

Viestintävirasto jatkaa arviointityötä ja seuraava arvio Trafin sähköisten palveluiden tietosuojasta ja tietoturvasta saataneen viikon kuluttua.

