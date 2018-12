Mika Ihamuotila huolestui ulkomaisista yritysostoista: "Meidän on pakko herätä nyt"

Talousvaikuttaja Mika Ihamuotila haluaisi Suomeen omistusmyönteisempää politiikkaa, jotta suomalaiset pörssiyhtiöt voivat kasvaa. Ihamuotila sanoi maanantaina Ylen aamu-tv:ssä pitävänsä ikävänä ilmiönä sitä, että suomalaisia pörssiyhtiöitä ostetaan ulkomaiseen omistukseen enemmän kuin päinvastoin.

Parin viime viikon aikana on uutisoitu useiden suomalaisten pörssiyhtiöiden myynnistä tai myyntiaikeista ulkomaille. Ihamuotilan mukaan osasyynä ilmiöön on "negatiivinen ja jopa vihamielinen" suhtautuminen sijoittamiseen ja pääomamarkkinoihin.

– Suomessa on vuosikymmeniä suhtauduttu kielteisesti siihen, että suomalaiset ostaisivat osakkeita. Suurin osa suomalaisten rahoista on kiinni joko asuntolainalla rahoitetussa kodissa tai sitten talletuksina. Tämä on ihan järjetöntä puuhaa. Ruotsalaisten kotitalouksien varallisuudesta suuri osa on kiinni osakkeissa ja osakerahastoissa. Kymmenen viime vuoden aikana osakekurssit ovat kaksin- tai kolminkertaistuneet, ja jälleen kerran ruotsalaiset ovat vaurastuneet, tekstiilivalmistaja Marimekon ja peliyhtiö Rovion hallituksia johtava Ihamuotila sanoi.

Vetäisivätkö verovapaat osingot suomalaisia pörssikaupoille?

Ihamuotilan mukaan suomalaisyhtiöitä on helpompi vallata kuin esimerkiksi ruotsalaisia tai saksalaisia, koska yhtiöiden osakekurssit ovat Suomessa matalampia. Suunnan kääntämiseksi Ihamuotila toivoi verokannustimia osakesijoituksiin.

– Vaikka kaksi-, kolme-, neljätuhatta euroa osingoista olisi verovapaita jokaiselle ihmiselle. Me ei puhuta silloin mistään rikkaiden veroeduista. Tämäntyyppiset pienet askeleet voisivat saada suomalaiset sijoittamaan pörssiyhtiöihin. Se suojaisi yhtiöitä ja antaisi niille mahdollisuuden laajentua kansainvälisesti. Toisaalta se vaurastuttaisi suomalaisia kotitalouksia, Ihamuotila laskeskeli.

Ihamuotila piti peliyhtiö Supercelliä hyvänsä esimerkkinä kiinalaissijoituksesta, mutta varoitti sinisilmäisyydestä yrityskaupoissa.

– Jonkin verran on ollut myönteistä, mutta suurin osa kymmenien vuosien aikana kielteistä. Meidän on pakko herätä siihen nyt, Ihamuotila totesi aamu-tv:ssä.

