USA:n senaatin raportti: Venäjä käytti kaikkia some-keinoja Trumpin ja republikaanien tukemiseen

Suuret teknologiayhtiöt ovat luovuttaneet Yhdysvaltain senaatin tiedusteluvaliokunnalle kattavan raportin, jossa kuvataan tarkasti, miten Venäjä käytti sosiaalista mediaa omiin tarkoitusperiinsä Yhdysvaltain vuoden 2016 vaaleissa.

Raportin luonnoksen on saanut haltuunsa The Washington Post -lehti (siirryt toiseen palveluun).

Raportista käy ilmi, että Venäjä tuki voimakkaasti republikaanipuoluetta ja sen presidenttiehdokasta Donald Trumpia.

Venäjä hyödynsi kaikkia merkittävimpiä sosiaalisen median kanavia, lehti kertoo.

Toiminta alkoi varsinaisesti vuonna 2014 Twitterissä. Tämän jälkeen mukaan tulivat YouTube ja Instagram, ja hieman myöhemmin Facebook. Lopulta mukana olivat myös Google+, Tumblr ja Pinterest. Venäjä hyödynsi myös sähköpostitilejä, kuten Yahoota, Microsoftin Hotmailia ja Googlen Gmailia.

Propagandaa Pietarista

Venäjän propagandaa tuotettiin varsinkin Pietarissa toimivassa Internet Research Agency -laitoksessa (IRA), jonka Yhdysvallat on sittemmin haastanut oikeuteen.

Raportin mukaan IRA olisi voinut paljastua aikaisemminkin, sillä valeuutisten tuottajat olivat huolimattomia. Medianäkyvyyttä saatettiin ostaa maksamalla Venäjän ruplilla ja ilmoitusten ostamisen yhteydessä yhteystietoihin jätettiin venäläisiä puhelinnumeroita.

Tietoturvayhtiöt ovat kyenneet löytämään ilmoituksista digitaalisia allekirjoituksia, jotka kytkeytyvät suoraan IRA:n hallussa olleeseen rakennukseen Pietarissa.

Kaikille väestöryhmille omanlaistaan viestintää

Propagandan levittäjät olivat jakaneet yhdysvaltalaiset tarkasti ryhmiin, joille kaikille suunnattiin tarkasti punnittua disinformaatiota.

Ryhmiä olivat muiden muassa afrikkalais-amerikkalaiset, latinot, muslimit, kristytyt, homomiehet ja -naiset, liberaalit, etelävaltiolaiset ja veteraanit.

Republikaanien kannattajia yllytettiin äänestämään ja heille suunnattiin esimerkiksi aseenkanto-oikeuteen ja maahanmuuttoon liittyviä viestejä.

Trumpin ja republikaanien vastustajiksi oletetut ryhmät saivat viestejä, jotka hämmensivät ja pyrkivät vähentämään äänestysintoa.

Esimerkiksi afrikkalais-amerikkalaiset saivat uutisia, jotka vähättelivät äänestämisen merkitystä. Lisäksi he saivat harhaanjohtavia tietoja siitä, miten ja missä äänestäminen käytännössä tapahtuu.

Varsinkin Facebook osoittautui tehokkaaksi välineeksi, kun propagandaa kohdistettiin konservatiiveihin ja afrikkalais-amerikkalaisiin.

Facebookissa IRA ylläpiti suosittuja sivustoja, kuten "Being Patriotic", Heart of Texas", "Blacktivist" ja "Army of Jesus".

20 IRA:n suosituinta sivustoa keräsivät 39 miljoonaa "tykkäystä" ja 31 miljoonaa jakoa. Kaikkiaan Venäjän disinformaatio tavoitti 126 miljoonaa yhdysvaltalaista Facebookin kautta ja 20 miljoonaa Instagramin kautta.

Senaatti pohtii jatkotoimia

Suurimmat some-yhtiöt Facebook, Google ja Twitter julkistivat jo viime vuonna tietoja Venäjän vaikutuksesta vuoden 2016 vaaleihin.

Tiedusteluvaliokunta tutki alkuvuonna näitä tietoja ja totesi heinäkuussa, että tiedot pitivät paikkansa.

Tänä syksynä käydyissä kongressivaaleissa Venäjän vaikutusta ei havaittu juuri lainkaan, yhtiöt kertovat.

Senaatin tiedusteluvaliokunta ei ota kantaa The Washington Postin tietoihin eikä myöskään kerro, pitääkö se nyt esille tulleita havaintoja oikeina. Lehden mukaan raportti on määrä julkistaa myöhemmin tällä viikolla.

Venäjä on kiistänyt yrittäneensä vaikuttaa Yhdysvaltain vaaleihin. Myös presidentti Trump on suhtautunut tietoihin epäilevästi.

The Washington Post tunnetaan kriittisestä suhtautumisestaan presidentti Trumpiin.

