Perhekodin työntekijän epäillään retuuttaneen 4-vuotiasta – syyttäjä vaatii sakkoja pahoinpitelyistä

Tästä on kyse Kouvolalaisen perhekodin työntekijää syytetään kahdesta pahoinpitelystä ja kahdesta lievästä pahoinpitelystä.

Naisen epäillään esimerkiksi retuuttaneen 4-vuotiasta lasta saadakseen tämän suihkuun.

Kymenlaakson käräjäoikeus antaa tuomion asiassa keskiviikkona.

Kymenlaakson käräjäoikeus aloitti perjantaina kouvolalaisen perhekodin työntekijän saaman pahoinpitelysyytteen käsittelyn. Naista syytetään kahdesta pahoinpitelystä ja kahdesta lievästä pahoinpitelystä.

Kyse on perhekotiin sijoitettujen lasten pahoinpitelyistä.

Työntekijän epäillään retuuttaneen tekohetkellä 4-vuotiasta lasta saadakseen tämän suihkuun. Lasta on syytteen mukaan otettu käsivarresta kiinni ja revitty alas portaita. Tämän jälkeen lapsi on riisuttu kovakouraisesti. Lapselle on aiheutunut vähäksi aikaa punoitusta käteen.

Toinen pahoinpitelysyyte koskee niin ikään tekohetkellä 4-vuotiaaseen lapseen kohdistunutta ruumiillista väkivaltaa. Syytetyn epäillään tarttuneen lasta niskasta ja korvasta siten, että otteista on tullut lapsen korvaan ja niskaan naarmuja, punoitusta ja turvotusta.

Riuhtoi sisälle autoon

Kaksi syytteistä on lieviä pahoinpitelyjä. Niissä tapauksissa työntekijän epäillään riuhtaisseen autoon kaksi lasta. Toinen lapsista on ollut tekohetkellä noin 8–9-vuotias ja toinen 6-vuotias. Syyttäjän mukaan pahoinpitely on ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen.

Juttu käsitellään suljetuin ovin ja jutun asiakirjat on julistettu salaisiksi. Epäillyt pahoinpitelyt ovat tapahtuneet vuosi sitten syksyllä.

Syyttäjä vaatii syytetylle 70 päiväsakon sakkorangaistusta.

Kymenlaakson käräjäoikeus antaa tuomion keskiviikkona.