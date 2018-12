Koulun joulujuhlat taas edessä? Näillä vinkeillä et nolaa itseäsi tai lastasi

Koulun joulu- ja kevätjuhlat ovat yleensä ilon ja riemun hetkiä – niin koululaisille kuin heidän vanhemmilleen. Vaikka joulujuhlissa ei nähtäisikään paimenia kedolla tai Jeesus-lasta seimessä, liittyy tilaisuuteen ilon lisäksi paljon jännitystä.

Vanhemmat jännittävät, miten heidän lapsosensa pärjää ja osaa käyttäytyä. Lasta tai nuorta jännittää ehkä oma pärjääminen, mutta myös se, kuinka isä tai äiti osaavat käyttäytyä luokka- ja koulukavereiden sekä opettajien edessä.

Ei ole ennenkuulumatonta, että kotona tulee jälkipuheita siitä, miksi "isä heilui niin hassusti" tai "äiti puhui liian kovalla äänellä".

Erityisluokanopettaja Kalle Sundström vantaalaisesta Simonkylän koulusta tietää, että vanhempien puheet ja pukeutumiset ovat nuoria mietityttäviä asioita.

Joillekin lapsille tai nuorille on suorastaan kauhuskenaario, että isä tai äiti päättävät osallistua koulun juhlaan tai koulun ja kodin yhteistyöpäivään. Sundströmin mukaan joillekin koululaisista asia on niin vaikea, että he ilmoittavat, etteivät tule paikalle, jos huoltaja tulee.

Vanhemman on vähintäänkin syytä pitää mielessä, että koskettelu ja halaukset ovat täysin pannassa.

Jutun kirjoittajan lapsen tekemät ohjeet. Henrietta Hassinen / Yle

Moni on silti salaa tyytyväinen

Sundströmin mukaan kriittisin vaihe on, kun nuori siirtyy yläkouluun eli kuudennelta luokalta seitsemännelle. Kuudesluokkalaiset voivat vielä olla helpottuneita siitä, että saavat olla lapsia. Seiskalla täytyy jo ottaa nuoren roolia.

Opettaja näkee muutoksen, mutta toisaalta myös sen, että nuoret ovat oikeasti "ihan samankokoisia ja samanikäisiä räkänokkia", naureskelee Sundström.

Vaikka isän tai äidin kosketukset ja halaukset olisivatkin pannassa, ei asia ihan niinkään ole. Nuoria on monenlaisia, ja vaikka kavereille sanottaisiinkin vanhemmista tylysti, saattaa nuori silti olla muikeana, kun äiti tai isä ovat paikalla.

– Halipula iskee usein yläkoululaisiinkin, kun huoltaja on paikalla, sanoo Sundström.

Sitä paitsi nuorille on usein tärkeää, että vanhemmat ja kaverit näkevät joulujuhlien esityksen, jota on hiottu pitkin syksyä. Myös opettaja huomaa nuorten tyytyväisyyden siitä, että vanhemmat ovat paikalla.

Opettajan ja nuoren viestinnällä on myös omat julkilausumattomat sääntönsä. Vaikka nuori saattaa sanoa "faijan olevan nolo", ei kukaan oleta opettajan myöntävän, että "niinhän se todellakin on".

Usein kyse on Sundströmin mukaan siitä, että opettajan kuuluu kiistää isän nolous, jolloin nuori voi sanoa, että kyllä siinä on varmaan hyviäkin puolia, kun opettajakin sanoo niin.

– Pikkuisen show-luonteisia nämä keskustelut, kokenut erityisopettaja virnuilee.

Kannattaa ehkä puhua etukäteen

Sundströmin neuvo on, että vanhempien osallistumisesta koulun tapahtumiin keskusteltaisiin perheessä etukäteen, jos sellainen tuntuu tarpeelliselta.

Jos lapsi tai nuori kokee ahdistusta, kannattaa jutella vanhempien kanssa siitä, mikä on epätoivottavaa. Aikuistenkin on helppo noudattaa lasten toiveita, jos he ymmärtävät, mistä on kyse.

Jos keskustelua ei käydä, voi käydä niinkin, että äiti tulee poskeen kiinni luokkakavereiden nähden. Sen jälkeen on turha vinkua siitä, mikä meni pieneen, sanoo Sundström.

Sitä paitsi monilla nuorilla on vanhempiensa kanssa niin mutkattomat välit, että käyttäytyminen on sisäänrakennettua tavalla, joka tyydyttää molempia, hän lisää.