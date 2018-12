Rekan ja henkilöauton kolari valtatie 12:lla Lahdessa – rekka nurin myös kiertotiellä

Tie on poikki ja poliisi ohjaa liikennettä kiertotielle

Valtatie 12 on poikki Lahden Nastolassa liikenneonnettomuuden vuoksi.

Nastolan liittymän ja Uudenkylän liittymän välillä on sattunut onnettomuus, jossa on ollut osallisena rekka ja henkilöauto. Onnettomuuspaikka on noin kilometri Villähteen ABC:ltä Kouvolan suuntaan.

Poliisi ohjaa Lahdesta Kouvolan suuntaan tulevan liikenteen vanhalle Kouvolantielle Nastolan liittymästä ja Kouvolan suunnalta tulevat nousevat kiertotielle Uudenkylän liittymästä.

Myös kiertotiellä on ollut ongelmia, siellä on rekka kaatunut ilmeisesti liukkauden vuoksi.

Pelastuslaitos ja poliisi eivät kerro vielä tarkemmin, mitä valtatie 12:n onnettomuudessa tapahtui. Poliisi tiedottaa asiasta myöhemmin.