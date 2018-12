Mitä tapahtuu, kun tärkeä kirje katoaa? Postin johtaja: "Vastuu virheestä on Postin, mutta vahingonkorvaukset ovat eri asia"

Postin kirjelaatikkoon sujahtaa kasa kiitoskirjeitä ylioppilasjuhlista. Postimerkit ovat paikoillaan. Myöhemmin selviää, että yksikään kirje ei ole tullut perille. Asiaa selvitetään useaan kertaan Postin asiakaspalvelu-chatista, mutta kirjeitä ei löydy.

Yritys järjestää koulutustilaisuuden kutsuvieraille. Kouluttajille on maksettu jo etukäteen. Kutsut lähtevät kirjeinä, ja ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla. Ilmoittautumisia ei kuitenkaan tule. Selviää, että yksikään kutsukirje ei ole saapunut perille.

Nämä tarinat ovat todellisia. Onko sinulla kokemusta siitä, että postilähetys katoaa matkalla? Miten asiaa selvitettiin Postin kanssa? Kerro kokemuksesi, kokoamme niistä jutun. Voit osallistua keskusteluun jutun lopussa tai lähettää sähköpostia ositteeseen anton.rinta-jouppi@yle.fi.

Vahingonkorvauksia maksettu tuskin koskaan

Kirje tai kortti ei aina saavu perille. Erityisen harmillista on, jos henkilökohtainen viesti tai kutsu jää saamatta.

Kenen vastuulla kadonneet kirjeet ovat?

Postin kirjepalveluiden johtaja Kaj Kulp toteaa, että vastuu virheestä on Postin, mutta vahingonkorvaukset ovat eri asia.

– Se on vaikeampi asia, koska postimerkeillä lähetetyissä kirjeissä ei ole seurantaa.

Jälkikäteen on vaikeaa, ellei mahdotonta todistaa, että juuri Posti on hukannut kirjeen. Kulp ei edes tiedä, onko vahingonkorvauksia koskaan maksettu. Hän painottaa myös, että Posti on hoitanut lakisääteiset velvoitteensa jakelun suhteen viime vuosina hyvin.

Kuluttaja voi aina valittaa kadonneesta kirjeestä kuluttaja-asiamiehelle. Kilpailu- ja kuluttajaviraston lakimies Jukka Kaakkola kertoo, että posti on periaatteessa vastuussa, mutta käytännössä vastuu ei toteudu. Syynä on juuri se, että yksittäisten postimerkillisten kirjeiden kulkua ei voi seurata.

–Pitäisi pystyä todistamaan, että juuri Posti on hukannut kirjeen.

Postin kirjepalveluiden johtaja Kaj Kulp kertoo, että testien mukaan Postin jakelu toimii hyvin. Juha Kivioja / Yle

Valitusten määrä on kasvanut viime vuosina

Postin Kulp haluaa tuoda esiin myös sen, että kirjeen suunniteltu vastaanottaja voi hukata kirjeen huolimattomuuttaan.

Lisäksi Postiin kohdistuu rikollisuutta. Kulpin mukaan esimerkiksi naapurin postilaatikosta voidaan ilkivaltamielessä viedä postit. Samoin ilkivalta voi kohdistua Postin omiin kirjelaatikoihin.

–Tietysti kyseessä voi aina olla myös inhimillinen virhe. Kirje esimerkiksi putoaa postitoimiston hyllyn taakse ja löytyy sieltä myöhemmin, Kulp myöntää.

Myös Postin omiin kirjelaatikoihin kohdistuu ilkivaltaa. Sandra Crawford/Yle

Kilpailu- ja kuluttajaviraston Kaakkola arvioi Postin toimintaan liittyvien valitusten määrän vähenevän viime vuodesta.

–Vuosi 2017 oli huippuvuosi johtuen postin alueellisista jakeluongelmista.

Marraskuun puoleenväliin mennessä valituksia oli tullut 193 kappaletta. Vuonna 2017 niitä tuli yhteensä 376 kappaletta. Nousua on kuitenkin havaittavissa, sillä vuonna 2013 valituksia tuli vain 73.

Kaakkolan mukaan tämän vuoden luvusta suurimman osan muodostavat kadonnet postipaketit. Joukossa on mukana myös kadonneita laskuja, joiden jakelusta vastaavat myös muut jakelijat kuin posti.

–Tarkkaa lukua kadonneista lähetyksistä ei ole, mutta yhteensä ne muodostavat noin kolme neljäsosaa kaikista valituksista.

Voit kertoa oman kokemuksesi postilähetyksen katoamisesta jutun keskusteluosiossa. Pääset osallistumaan keskusteluun luotuasi Yle tunnuksen (siirryt toiseen palveluun).