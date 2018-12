Konepajan lopettaminen kova isku Kankaanpään kaupungille

Kankaanpää Worksin konepajan loppuminen on raskas uutinen pohjoissatakuntalaiselle Kankaanpään kaupungille. Pohjoissatakuntalaisen kaupungin työttömyysaste (siirryt toiseen palveluun) uhkaa nousta jopa kolmella prosenttiyksiköllä nykyisestä kahdeksasta.

Konepaja jätti maanantaina konkurssihakemuksen toiminnan kannattamattomuuden takia. Kankaanpää Works on työllistänyt 141 ihmistä. Kankaanpäässä on runsaat 11 000 asukasta.

– Uutinen on todella ikävä. Konepaja on suurimpia työnantajiamme. Erityisesti työntekijöiden kannalta olen todella pahoillani, kaupunginjohtaja Mika Hatanpää sanoo.

Kuntatalous kärsii

Kaupunginjohtaja Hatanpää kertoo, että Kankaanpäässä ei ole vielä tehty laskelmia, miten pahasti työttömyysasteen nousu vaikuttaa kaupungin talouteen. Vaikutusta kuitenkin on.

Huonon uutisen hyvä puoli on, että konepaja- ja metalliteollisuudella on ollut pulaa osaajista. Mika Hatanpää

Kaupunginjohtajan mukaan tärkeintä on nyt auttaa työntekijöitä sopeutumaan tilanteeseen ja etsimään uutta työtä. Kankaanpäässä on tällä hetkellä 411 työtöntä työnhakijaa, joten työttömien määrä on kasvamassa kolmasosalla.

– Huonon uutisen hyvä puoli on, että konepaja- ja metalliteollisuudella on ollut pulaa osaajista. Uskon, että mahdollisimman moni työllistyy, Hatanpää sanoo.

Satakunnassa työvoimapula oli keväällä koko Suomen pahimmasta päästä.