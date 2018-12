"Peruskorjauskohteissa vastaan tulee usein vain ikäviä yllätyksiä"– Kauhavalla on pantu hometalot purkuun ja korjaamisen kierre poikki

Kauhavan kaupungin uuden monitoimitalon rakennustyömaalla astelee tyytyväinen mies. Hän on kaupungin rakennuttamispäällikkö Jorma Ylirinne.

– Tietysti on palkitsevaa, kun tehdään uutta. Peruskorjauskohteissa vastaan tulee usein vain ikäviä yllätyksiä yksi toisen perään.

Kauhavalla päädyttiin purkamaan 80-luvulla rakennettu koulukeskus kokonaan ja nyt paikalle nousee uusi monitoimitalo. Samalla tontilla käyvät jatkossa koulua yhtä hyvin eskarilaiset kuin lukiolaisetkin.

Koulukeskuksen purkaminen oli kova päätös, myöntää Ylirinne.

– Vanhan koulukeskuksen korjaaminen olisi teknisesti ollut mahdollista, mutta nyt voi sanoa, että kaupungin päättäjät tekivät erittäin viisaan ratkaisun. Paitsi, että saamme terveen ja turvallisen koulukeskuksen, saamme myös toimivat ja ajanmukaiset oppimistilat. Peruskorjaamalla se ei olisi onnistunut.

Purkaa vai peruskorjata?

Kauhavalla on viime vuosina todettu, että peruskorjaaminen ei läheskään aina kannata. Kaupungin alueelle on kuntaliitoksen jälkeen rakennettu esimerkiksi kolme uutta päiväkotia, joissa kaikissa on todettu, että vanhan korjaaminen ei olisi ollut järkevää.

– Esimerkiksi tässä monitoimitalon naapurissa on uusi Kirkkorannan päiväkoti. Se päätettiin rakentaa, kun todettiin että vanhan Pellavatien päiväkodin peruskorjaaminen olisi tullut paljon kalliimmaksi kuin tämän uuden rakentaminen.

Kauhavalla myös kaupungintalo sai purkutuomion sisäilmaongelmien ja kosteusvaurioiden takia.

Vanha koulukeskus purettiin kaksi vuotta sitten. Purkujätettä tuli 25 000 tonnia. Jarkko Heikkinen / Yle

Monet esimerkit eri puolilla maata todistavat, että kosteusvaurioiden korjaaminen voi olla loputon suo. Rakennuksia on yritetty korjata moneen otteeseen, mutta sisäilmaongelmista ei ole päästy eroon.

Vuodesta 1979 lähtien julkisen rakentamisen kanssa tekemisissä ollut Jorma Ylirinne tietää mistä puhuu. Hänellä on selvä näkemys siitä, miksi monet peruskorjaukset epäonnistuvat.

Yksi syy on Ylirinteen mukaan se, että peruskorjauspäätöksiä tehdään puutteellisten tietojen varassa ja alakanttiin tehtyjen kustannusarvioiden perusteella.

– Ei pitäisi lähteä vain peruskorjailemaan. Sitähän hyvin paljon tehdään ja todennäköisesti silloin lopputulos on huono.

Ennen rakentamis- tai peruskorjauspäätöstä pitäisi Ylirinteen mukaan tehdä todella kattava kuntotutkimus. Vanhan rakennuksen rakenteet pitää avata ja selvittää, missä kunnossa ne ovat.

– Kun sen tiedon pohjalta tehdään suunnitelma, niin todennäköisesti peruskorjauksen kustannukset kohoavat hyvin lähelle uudisrakentamisen kustannuksia ja silloin päätös uuden rakentamisesta tai vanhan korjaamisesta voidaan tehdä hyvissä ajoin.

Kiire vaanii rakentajaa

Kosteusvaurioista on Kauhavalla saatu tarpeekseen. Enää ei yhtään taloa haluta purkaa ennen aikojaan sisäilmaongelmien takia. Uuden monitoimitalon rakentamisen kaikissa vaiheissa kiinnitetään aivan erityistä huomiota kosteudenhallintaan.

Ylirinteen mukaan kosteuden torjunnassa kaiken perusta on hyvä suunnitelu, mutta kohtalokkaita virheitä voidaan tehdä myös rakentamisen aikana.

– Tässä valtakunnassa on tehty todella paljon rakennusvirheitä. Sanoisin, että suurimpana virheenä on lähtökohtaisesti liian lyhyt rakentamisen aika.

Yksi pahimmista virheistä on siis kiire. Ylirinne silmäilee monitoimitalon sisätiloissa laajoja pintoja. Jos aikaa tarvitaan, sitä on oltava.

– Täällä on betonilattioiden massiiviset valut lähdössä käyntiin ja niiden kuivumisajat ovat hyvin pitkät. Jos ei huolehdita siitä, että lattiat kuivuvat ja laitetaan pintamateriaalit päälle, niin kosteusvaurioita ilmenee hyvin nopeasti.

Kauhavan uusi koulukeskus-monitoimitalo valmistuu niin, että koulunkäynti siellä voidaan aloittaa syyslukukauden alussa 2020. Jarkko Heikkinen / Yle

10 kohdan riskilista

Uusi monitoimitalo on ollut valtakunnallisen Kuivaketju10-toimintamallin (siirryt toiseen palveluun) pilottihanke. Kysymyksessä on sähköinen järjestelmä, johon sisältyy kymmenen kohdan riskilista. Järjestelmää ylläpitää ja kehittää Rakentamisen Laatu RALA ry ja 5 000 rekisteröitynyttä käyttäjää hyödyntää jo sitä rakentamisessa.

Sähköinen järjestelmä on otettu kä'yttöön tämän vuoden alussa. RALAn toiminnanjohtajan Tuula Råmanin mukaan järjestelmä sopii kaikille rakentajille, mutta näin alkuvaiheessa toimintamallin käyttäjät ovat olleet pääosin isompia rakennusliikkeitä ja julkisia toimijoita.

Järjestelmää myös kehitetään koko ajan.

– Keskusteluissa on ollut, että räätälöisimme riskilistaa myös korjausrakentamiseen ja pientalorakentamiseen vielä paremmin sopivaksi, toteaa Råman.

Kymmenen keskeisimmän kosteusriskin hallinnalla voidaan välttää yli 80 prosenttia kosteusvaurioiden seurannaisvaurioista kustannuksineen.

Idea on se, että kaikki toimijat sitoutuvat toimintamalliin ja mallin toteutumista valvoo kosteudenhallintakoordinaattori. Tuula Råmanin mukaan käytäntö on jo osoittanut, että useimmissa rakennuskohteissa kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävät yhdistyvät luontevasti osaksi valvojien tehtäväkokonaisuutta.

– Tärkeätä on ymmärtää, että kosteudenhallintaan kiinnitetään huomiota kaikissa rakennuksen elinkaaren vaiheissa eli ei ainoastaan työmaalla vaan myös tilaamis-, suunnittelu- ja käyttöönottovaiheessa.

Myös rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon liittyvät laiminlyönnit ovat usein kosteusvaurioiden taustalla, muistuttaa Tuula Råman.

– Jos ajatellaan esimerkiksi kouluja, niin yleistäen voisi todeta, että puolet kosteusvaurioista syntyy puutteellisen ja laiminlyödyn ylläpidon seurauksena.

Tulevassa liikuntahallissa puutavara ja rakennuseristeet ovat säältä suojassa. Jarkko Heikkinen / Yle

Asennekysymys

Kauhavan monitoimitalon rakentamisessa Kuivaketju10 on ollut hyvä työkalu, sanoo rakennuttamispäällikkö Jorma Ylirinne.

– Kaikki täällä työmaalla ovat yhdessä rakentamassa yhteistä hyvää. Se on asennekysymys hyvin pitkälle.

Ylirinne esittelee tulevaa reilun 1000 neliön liikuntahallia ja kiittelee urakoitsijan kekseliäisyyttä. Liikuntahallista on tehty väliaikainen "elementtitehdas".

– Pääurakoitsija (Lujatalo Oy) keksi hyvän ratkaisun ja päätyi siihen, että rakennetaan ulkoseinän puuelementit täällä säältä suojassa. Puutavara pysyy kuivana ja täällä voidaan varastoida myös rakennuseristeet.

Ylirinteen mukaan työmaalla on tärkeätä, että eri työvaiheet voidaan tehdä oikea-aikaisesti.

– Kun runkoelementit saadaan hallista paikoilleen, sen jälkeen asennetaan tuulensuojalevyt viivytyksettä niiden päälle ja niin saadaan rakennus pidettyä paketissa ja kuivana.