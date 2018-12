Lossionnettomuus Enonkoskella: Henkilöauto ajoi lossista järveen, yksi kuollut

Yksi ihminen on kuollut Etelä-Savon Enonkoskella tapahtuneessa lossionnettomuudessa.

Enonkosken Hanhivirran lossi oli rantautumassa Hanhivirran pohjoisrannalle, kun lossissa ollut henkilöauto kiihdytti voimakkaasti ja ajoi lossin suljettua ajosiltaa päin. Ajosilta petti törmäyksen voimasta ja auto putosi lossista järveen.

Yle Uutisgrafiikka

Pelastuslaitos sukelsi elottoman kuljettajan autosta noin puoli tuntia onnettomuuden jälkeen. Ajoneuvossa ei ollut muita matkustajia. Kuljettaja todettiin kuolleeksi tapahtumapaikalla.

Lossiliikenne keskeytettiin onnettomuuden vuoksi noin kahdeksi tunniksi. Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuuspaikalle maanantaina kello 13:48.

Poliisi selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita.

Trafin osastopäällikkö Juha-Matti Korsi pitää onnettomuutta hyvin poikkeuksellisena. Hänen mukaansa vastaavaa ei ole tiettävästi tapahtunut aiemmin. Vuosia sitten on ollut tapauksia, joissa lossiin on lastattu liian painavia rekkoja, jolloin lossi on kipannut ja rekka on pudonnut veteen.

Samoin aika ajoin on sattunut onnettomuuksia, joissa auto on ajettu liian suurella tilannenopeudella rantaan liukkaalla kelillä. Auto ei olekaan pysähtynyt vaan on päätynyt veteen.