Raportti: Sodankäynti Lähi-idässä muuttunut – Kiina myy aseistettuja lennokkeja kaikille halukkaille

Lennokkeja on käytetty moniin kohteisiin, joihin ilmavoimien lentokoneilla ei olisi ylletty. Leslie Pratt / EPA

Yhä useammat Lähi-idän maat ovat saaneet haltuunsa droneja, aseistettuja lennokkeja. Ne ovat muuttaneet Lähi-idässä käynnissä olevien konfliktien luonnetta.

Asiasta on tehnyt raportin brittiläinen tutkimuslaitos Royal United Services Institute RUSI (siirryt toiseen palveluun).

Raportin mukaan lennokkeja tulee Lähi-itään erityisesti Kiinasta, joka markkinoi halpoja laitteita.

Kiinan asiakkaisiin kuuluu muiden muassa Arabiemiraatit, joka on joutunut Yhdysvaltain asevientikieltoon. Kiina ei raportin mukaan kiinnitä huomiota siihen, mihin lennokkeja käytetään.

Lennokkeja ovat ostaneet eri hankkijoilta myös Jordania, Irak ja Saudi-Arabia. Lisäksi Israel, Turkki ja Iran valmistavat niitä itse.

Iranissa valmistettu lennokki on lähtenyt lennolle Syyriasta ja loukannut Israelin ilmatilaa. Arabiemiraattien armeijan lennokit ovat hyökänneet Jemeniin ja Turkki on iskenyt lennokeilla Syyriassa oleviin kohteisiin, jotka on luokiteltu liian vaarallisiksi, jotta niihin voisi hyökätä miehitetyillä lentolaitteilla.

Yhdysvaltain johto päätti huhtikuussa, että maan asevalmistajat saavat markkinoida aseistettuja lennokkeja ilman rajoituksia, mikä saattaa muuttaa lennokkien myyntitilannetta. Yhdysvaltain hallinnon on tosin edelleen hyväksyttävä vientiluvat.

Lähteet: AP