Huippukapellimestari sai #metoo-potkut, mutta kalenteri täyttyi uudestaan – Daniele Gattia tarjottiin johtamaan myös Suomeen

Daniele Gatti, 57, on yksi klassisen musiikin huippunimistä, joita syytetään sopimattomasta käytöksestä. The Washington Post julkaisi aiheesta artikkelin (siirryt toiseen palveluun) vajaat puoli vuotta sitten. Myös Yle uutisoi tapauksesta.

– Yhtäkkiä hänen kätensä olivat takamuksellani ja kieli kurkussani, sopraano Alicia Berneche muistelee lehdessä.

Sopraano Jeanne Michèle Charbonnet kertoo kokeneensa jotain vastaavaa tarkemmin erittelemättä.

– Työnsin hänet pois ja juoksin ulos huoneesta, hän toteaa artikkelissa.

Väitetyistä tapahtumista on parikymmentä vuotta aikaa.

Gatti vastaa väitteisiin samassa jutussa. Hän kertoo olevansa yllättynyt syytöksistä, kiistää ne ja pyytää anteeksi.

– Olen aina lähestynyt toista vakuuttuneena siitä, että kiinnostus on molemminpuoleista. Viitatuista tapahtumista on pitkä aika, mutta jos olen loukannut jotakuta, pyydän nöyrimmin anteeksi.

Seuraukset olivat kovat. Viikkoa myöhemmin Amsterdamin kuninkaallinen Concertgebouw-orkesteri irtisanoi Gattin, joka oli aloittanut orkesterin ylikapellimestarina vuonna 2016.

Concertgebouw tiedotti:

The Washington Postin artikkelissa esitetyt syytökset ovat aiheuttaneet hämmennystä muusikoissa, henkilökunnassa ja osakkeenomistajissa. Orkesterin naispuoliset työntekijät ovat artikkelin julkaisun jälkeen kertoneet omista kokemuksistaan Gattin kanssa. Hänen käytöksensä ei ole ollut sopivaa ottaen huomioon hänen asemansa ylikapellimestarina.

Tämä on pysyvästi särkenyt luottamuksen orkesterin ja ylikapellimestarin välillä.

"Mitä Italiaan tulee, #metoo on ohi"

Irtisanomispäätös aiheutti liikehdintää orkesterimaailmassa.

Ranskan kansallisorkesterin muusikot kiirehtivät potkujen jälkeen toteamaan, että heillä ei ole pahaa sanaa sanottavana aiemmasta johtajastaan. Gatti johti Orchestre National de Francea 2008–2016.

Mahler Chamber Orchestra käynnisti Gattin käytöksestä sisäiset tutkimukset, mutta kapellimestari on pysynyt pestissään orkesterin taiteellisena neuvonantajana.

Gattin kalenteri alkoi täyttyä uudelleen, kun myös huippukapellimestarit Mariss Jansons ja Valeri Gergijev tarjosivat kollegalleen töitä (siirryt toiseen palveluun).

Myös Berliinin filharmonikot ja Leipzigin Gewandhaus-orkesteri kiinnittivät Gattin produktioihinsa.

Kotimaassaan Italiassa kapellimestari sai synninpäästön, kun hänet nimitettiin Teatro dell'Opera di Roman musiikilliseksi johtajaksi joulukuun alussa.

– Mitä Italiaan tulee, #metoo on ohi, kärjisti Norman Lebrecht, joka pitää tunnettua Slipped Disc -musiikkiuutisblogia (siirryt toiseen palveluun).

Terveyshuolia heti nimityksen jälkeen Daniele Gattilla todettiin sydämen rytmihäiriö vain tunteja sen jälkeen, kun kapellimestarin nimitys Rooman Oopperan musiikilliseksi johtajaksi julkistettiin joulukuussa. Varotoimiin vedoten Gatti perui useita kevätkauden työtehtäviään huippuorkestereiden edessä. Väliin jää muun muassa iso oopperaproduktio Berliinin filharmonikkojen kanssa. – Maestro Gatti pahoittelee tilannetta ja on valmis yhteistyöhön tulevaisuudessa, kapellimestarin tiedottaja ilmoitti.

Orkesteri saattoi itsensä pulaan irtisanomispäätöksellä

Radion sinfoniaorkesterin intendentti Tuula Sarotie on seurannut Gattin tapausta.

– On vaikea lähteä tuomariksi, kun tapauksista on niin kauan, hän sanoo ja viittaa The Washington Postissa esitettyihin syytöksiin.

– Hyvin vaikea siihen on ottaa kantaa. Ura jatkuu, mikä kertoo siitä, että asiat ovat moniselitteisiä.

Robin Van Lonkhuijsen / EPA

Sarotien mukaan irtisanomispäätös on merkki siitä, että hollantilaisorkesteri on äärimmäisen varovainen maineensa suhteen.

– Orkesteri jätti itsensä päätöksen myötä valtavaan pulaan. Uuden ylikapellimestarin lisäksi oli löydettävä kapellimestarit jo sovittuihin Gattin konsertteihin.

Suurin painoarvo lienee ollut uutisartikkelin jälkeen tulleilla paljastuksilla organisaation sisällä.

– Jos jokin väärä johtamistapa tai ahdistelu on kohdistunut orkesterin omiin jäseniin, niin silloin on selvä, ettei sellaista voida hyväksyä, Sarotie toteaa.

Suomessa Concertgebouw esiintyi marraskuussa. Gattin sijaan konsertin johti Philippe Herreweghe. Kiertueen toisena korvaavana kapellimestarina oli venäläissyntyinen suomalainen Dimitri Slobodeniouk.

Gattia tarjottiin myös Suomeen

Sarotie paljastaa, että Gattia tarjottiin #metoo-potkujen jälkeen kapellimestariksi myös Radion sinfoniaorkesterille. Ylikapellimestarin lisäksi ammattiorkestereita johtaa yksittäisissä konserteissa liuta vierailevia kapellimestareita.

– Otin sen kannan, ettei Yleisradion kaltainen instituutio voi olla ensimmäisten joukossa tarjoamassa auttavaa kättä. Moraaliset ja eettiset pelisäännöt on meillä tarkkaan määritelty, Sarotie perustelee.

Osa maineikkaista taidelaitoksista päätyi kaikesta huolimatta pitämään Gattin puolia.

– Sellaiset, jotka hänet tuntevat, voivat pitää potkuja oikeusmurhana. Täytyy toivoa, että palkkaamiselle on hyvät tiedot ja perusteet.

Jos Sarotie saisi Gattista nyt uuden tarjouksen, päätös olisi yhä kieltävä.

– Haluaisin edelleen tarkempaa tietoa sekä perusteet sille, miksi muut orkesterit ovat hänet kiinnittäneet. Ylen pitää olla ennemminkin esimerkkinä muille kuin seurata muiden perässä.

Kuninkaallisen Concertgebouw-orkesterin muusikoita. Anne Dokter / Royal Concertgebouw Orchestra

Kolmas maineikas #metoo-kapellimestari

Gatti on kolmas maineikas kapellimestari, joka on reilun vuoden aikana menettänyt työnsä häirintäsyytösten perusteella.

Sveitsiläinen Charles Dutoit, 82, irtisanoi itsensä lontoolaisen Royal Philharmonic Orchestran taiteellisen johtajan ja ylikapellimestarin tehtävistä sen jälkeen, kun AP uutisoi häneen kohdistuneista häirintäsyytöksistä (siirryt toiseen palveluun).

Taiteellinen johtaja, kapellimestari James Levine, 75, sai potkut New Yorkin Metropolitan-oopperasta, kun seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä oli hänen osaltaan löytynyt todisteita (The Guardian) (siirryt toiseen palveluun).

Dutoit'n tapauksessa osallisia olivat muun muassa Montrealin ja Bostonin sinfoniaorkesterit. Montrealissa ulkopuolinen tutkija ei löytänyt näyttöä syytösten tueksi. Bostonissa häirintäsyytöksiä pidettiin uskottavina.

Dutoit on sittemmin johtanut orkestereita muun muassa Kiinassa ja Venäjällä. Levinen kohdalla oikeusprosessi on kesken, mutta hänen uransa kapellimestarina lienee lopullisesti ohi.