Tunteet kuumenivat eduskunnan budjettikeskustelussa – Orpo Rinteelle: ”Miksi teidän pitää olla tuollainen riidankylväjä?”

Eduskunnassa keskustelu ensi vuoden budjetista yltyi välillä kiivaisiin puheenvuoroihin.

Keskustelu kulki tiivistetysti niin, että hallituspuolueet kehuivat vaalikauden työllisyys- ja taloussaavutuksia ja oppositio läksytti hallitusta pienituloisilta leikkaamisesta.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi olevansa "erittäin tyytyväinen" siihen, mitä hallituskauden aikana on saavutettu.

– Hallitus on saavuttanut oikeastaan kaikki keskeiset työllisyys- ja talouspolitiikan tavoitteensa. 115 000 kotitaloutta on saanut työtä. Se on merkittävä asia, jota ei voi sivuuttaa tässä yhteiskunnassa. Se luo pohjaa tasa-arvoiselle Suomelle ja on perusta hyvinvoinnin pysymiselle.

Orpo kehui myös sitä, että velkaantuminen on saatu pysäytettyä ja kokonaisveroastetta laskettua.

Orpon mukaan kenelläkään ei ole kuitenkaan varaa henkseleiden paukutteluun.

– Budjetti, jota täällä tänään käsitellään, on rakennettu velanotolle. Ei ole mitään uutta jaettavaa. Ei ole syytä perua niitä tiukkoja päätöksiä, joita olemme joutuneet tekemään, koska ensi vuonna tänään julkaistun ennusteen mukaan kansantalouden kasvu jää puoleentoista prosenttiin, hän sanoi viitaten ministeriönsä ennusteeseen.

Orpo varoitti, ettei vaalien lähestyminen saa "ajaa lupaamaan kansalaisille yhdeksään hyvää tai kymmentä kaunista".

– Se joka nyt tyytyy, se hyytyy, hän sanoi ja tuntui osoittavan sanansa erityisesti suurimmalle oppositiopuolueelle SDP:lle.

Kokoomus ja demarit nokittelivat

Erityisesti kokoomus ja demarit ottivat yhteen.

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka moitti hallitusta kovin sanoin uudistuskyvyttömyydestä. Harakka arveli, että suuri osa suomalaisista ei ole edes huomannut talouskasvua.

Suomi ei ole tullut kuntoon, hän sanoi ja viittasi muun muassa ennustukseen talouskasvun hidastumisesta.

– Eläkeläisiltä leikkaamalla se ei onnistunut, koulutuksesta leikkaamalla se ei onnistunut, innovaatioista leikkaamalla se ei onnistunut, Harakka luetteli.

– Tämä keltainen kirjakin kertoo menneisyydestä, se on väistyvän ja väsyneen hallituksen muistokirjoitus, Harakka jatkoi.

Keltaisella kirjalla hän viittasi valtion talousarvioesitykseen.

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne moitti hallituksen talouspolitiikkaa kovaksi. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Valtiovarainministeri Petteri Orpo puolestaan kysyi SDP:n puheenjohtajalta Antti Rinteeltä, että eikö tämä näe mitään hyvää talouden ja työllisyyden kehittymisessä.

– En ymmärrä, miksi teidän pitää olla tuollainen riidankylväjä. Miksi te olette tuollainen riidankylväjä tilanteessa, jossa niin monet asiat tässä yhteiskunnassa ovat paljon paremmin kuin vuosia sitten? Orpo tivasi.

Rinne vastasi löytävänsä kyllä hyvää työllisyyden ja talouden kasvusta.

– Mutta se mitä te olette tehneet, kovaa ja eriarvoisuutta lisäävää politiikkaa, liittyy työttömien asemaan. Te olette leikanneet tällä hallituskaudella sata päivää työttömyysturvasta, te olette aktiivimallin leikkurin laittaneet näille työttömille. Te olette palkansaajilta leikanneet lomarahat, aktiivisilta, ahkerilta julkisen sektorin työntekijöiltä, Rinne luetteli.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen moitti SDP:n omia vaihtoehtoja mahdottomiksi.

– Sitraa ollaan jälleen ryöstämässä, Suomen pankin holveja jälleen tyhjentämässä ja kädet ovat toisten taskuissa. Ei tämä maa tällä tavalla voi edetä. Hirvittää, jos tämä demarien sumutus menee keväällä läpi ja menestytte vielä näiden puheiden jälkeen vaaleissa. Emme ole valmiita uuteen lamaan, hän maalasi.

Andersson: Heikennätte vain lisää

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson syytti hallitusta perusturvan heikentämisestä koko vaalikauden ajan.

– Heikennätte vielä lisää ensi vuonna, jolloin pienituloisiin kohdistuvat leikkaukset jatkuvat siitä huolimatta, että talous ja työllisyystilanne ovat kääntyneet paremmaksi, Andersson ihmetteli.

Puoluetoveri Kari Uotila (vas.) säesti.

– Siitä huolimatta, että yllättäen valtion kassa on nyt vuoden lopussa kaksi miljardia suurempi, niin hallitukselta ei riitä myötämielisyyttä indeksijäädytystysten perumiseen, hän sanoi viitaten kaikista huono-osaisimpien etuuksiin.

Eurooppaministeri Sampo Terhon (sin.) mukaan puheet on jo kuultu.

– Joka kerta tarina on sama: oppositio syyttää meitä niistä samoista asioista, mitä te itse olitte edellisellä vaalikaudella pakotettu tekemään kuten koulutusleikkauksista, Terho sanoi.

– Tämä teatteri on hyvin kyllästyttävää näin ajan oloon, kun se toistuu uudestaan ja uudestaan.

Rintamalisistä erikoinen selkkaus

Erikoinen selkkaus syntyi rintamalisien indeksijäädytyksistä.

SDP:n kansanedustaja Eero Heinäluoma sanoi olevansa hämmästynyt siitä, että budjetissa on yhä sotaveteraanien rintamalisien leikkaus.

– Se on minusta tyrmistyttävää. Sanotaan, että se on vain muutama euro vuodessa. Mutta jos mikä niin tämähän on oikeudenmukaisuuskysymys.

Monet demarit esittivät samankaltaisen paheksuvan puheenvuoron.

Niin kokoomus, siniset kuin keskustakin vakuuttivat korjaavansa asian.

– Tavalla tai toisella tämä korjataan, Orpo lupasi.

Kaikki oppositioryhmät esittivät hallitukselle epäluottamusta budjettikeskustelun alussa.

