Karanteenissa olleista "joitakin" sairastunut tuhkarokkoon Pietarsaaren seudulla

Sairastuneilla ei ollut rokotesuojaa ja he olivat selkeästi altistuneet tuhkarokolle.

Pietarsaaren seudulla tuhkarokkokaranteenissa olleista ainakin muutama on sairastanut tuhkarokkoon. Pietarsaaren sosiaali- ja terveysviraston johtava lääkäri Pia-Maria Sjöström käyttäisi termiä "todennäköisesti sairastanut".

Tapauksia ei ole voitu vahvistaa laboratoriokokein, koska sairastuneet ovat kieltäytyneet antamasta näytettä.

– Heitä ei voi myöskään pakottaa laboratoriokokeisiin, selventää Sjöström.

Sjöström sanoo, että karanteenissa olleista tautiin on sairastanut "joitakin" eikä hän suostu tarkentamaan lukumäärää. Heitä ei oltu rokotettu ja he olivat altistuneet tuhkarokolle. Tuhkarokkoon sairastuneet voivat kuitenkin hyvin, mutta riski jälkitaudeille on edelleen olemassa.

Riski uusille tartunnoille vähenee koko ajan

Sjöströmin mukaan sunnuntaina 25. marraskuuta Luodossa Risöhällin rukoushuoneella altistuneiden riski sairastua on ohi. Hän arvioi, että Pietarsaaren seudulla pahin on jo ohitse, mutta tilannetta tarkkaillaan vielä.

– Emme voi taata, että kaikki oireita saaneet ovat olleet yhteydessä terveydenhuoltoon. Tästä syystä olemme toistaiseksi korotetussa valmiustilassa.

Terveysviranomaiset suosittelevat, että rokottamattomat ja heikon immuunisuojan omaavat harkitsevat liikkumistaan ihmisjoukoissa Pietarsaaren seudulla.

Suomessa on vastikään todettu kolme vahvistettua tuhkarokkotapausta. He kaikki ovat saaneet tartunnan ulkomailta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan näiden tapausten välillä ei ole yhteyttä.