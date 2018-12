Valio vetää kaupoista erän äidinmaidonkorvikkeita – Pilaantunut korvike voi olla kokkareista tai pahanhajuista

Valio Tuuti 1 -äidinmaidonkorviketta, joka on 500 millilitran pakkauksessa ja jonka parasta ennen -päivä on 24.3.2019, ei pidä käyttää, Valio neuvoo.

Erä Valion äidinmaidonkorvikkeita vedetään myynnistä, yhtiö kertoo. Pakkauskoneviasta johtuen erässä saattaa olla pilaantuneita pakkauksia, Valio sanoo tiedotteessa. Virheellinen tuote voi olla kokkareinen tai haista tai maistua pahalle.

Kyseessä on Valio Tuuti 1- äidinmaidonkorvikkeita, joka on 500 millilitran pakkauksessa ja jonka parasta ennen -päivä on 24.3.2019. Kyseisen erän tuotteita ei pidä käyttää, Valio neuvoo.

Yhtiö pyytää kuluttajia palauttamaan tuotteet ensisijaisesti siihen myymälään, mistä ne on ostettu. Muita Valio Tuuti -pakkauseriä ja tuotekokoja voi yhtiön mukaan käyttää normaalisti.