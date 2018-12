May: Britannian parlamentti äänestää brexit-sopimuksesta tammikuun kolmannella viikolla

Will Oliver/EPA

Britannian pääministeri Theresa May poistui pääministerin asunnolta Downing Streetiltä kertoakseen parlamentille lisää brexit-sopimuksesta. Will Oliver/EPA

Theresa May tyrmäsi mahdollisuuden järjestää toinen kansanäänestys brexitistä.

Ison-Britannian pääministeri Theresa May lupasi maan parlamentille maanantaina, että äänestys brexit-sopimuksesta pidetään tammikuun kolmannella viikolla, eli 14. tammikuuta alkavalla viikolla.

May perui aiemman äänestyksen viime viikolla, sillä sopimus olisi lähes varmasti kaatunut parlamentin äänestyksessä. Peruttuaan äänestyksen May matkusti manner-Eurooppaan neuvottelemaan EU-maiden johtajien kanssa selvennyksistä sopimukseen.

Sopimusta on arvosteltu niin Mayn omasta konservatiivipuolueesta kuin oppositiosta. Ongelmana on Pohjois-Irlannin ja Irlannin rajaa koskeva kiista. Sopimukseen on kirjattu varasuunnitelma, jonka mukaan Britannia jää EU:n tulliliittoon, jos Irlannin rajatarkastuksista ei saada muuten sovittua.

Parlamenttia hiertää se, ettei tälle järjestelylle ole sovittu takarajaa, sillä brexitin kannattajat eivät halua Britannian jäävän tulliliittoon jumiin.

Pääministeri vakuutti, että varasuunnitelma ei ole EU:n yritys järjestää maa ansaan eli jäämään tulliliittoon maksajaksi ilman mitään vaikutusvaltaa.

May myös tyrmäsi jälleen mahdollisuuden uudesta kansanäänestyksestä. Pääministeri vetosi siihen, että uusi äänestys vesittäisi ihmisten uskon demokratiaan.

Työväenpuolue, joka on parlamentin suurin oppositiopuolue, kommentoi Mayn ilmoitusta keräämällä kunnian itselleen. Puolue uhkasi pääministeriä epäluottamuslauseella, jos äänestyksen ajankohtaa ei ilmoiteta.

– Emme anna hänen kyynisesti hallita ajankulua, jotta hän voisi luoda virheellisen valinnan epäonnistuneen sopimuksensa ja sopimuksettoman eron välillä. On häpeällistä, että kuukausi on jo hukattu, kommentoi työväenpuolueen edustaja uutistoimisto Reutersille.

