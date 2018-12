Trumpin ex-turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Michael Flynn saa tuomionsa tänään, mutta voi välttää vankilan

Erikoissyyttäjä Robert Mueller on suosittanut lievää tuomiota ”huomattavan” yhteistyön vuoksi Venäjä-tutkinnassa.

WashingtonErikoissyyttäjä Robert Muellerin Venäjä-tutkintaan liittyenmerkittävin tuomio – tähän mennessä – tulee tiistai-iltana Suomen aikaa, kun Trumpin entinen turvallisuuspoliittinen neuvonantaja Michael Flynn saa tuomionsa Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa.

Flynn on tähän asti korkea-arvoisin Trumpin hallinnon entinen jäsen tuomiolla. Flynn toimi presidentti Donald Trumpin turvallisuuspoliittisena neuvonantajana presidenttikauden alkuviikot, mutta sai lähtöpassit alle kuukauden virassa olon jälkeen. Lähdön syyksi Valkoinen talo kertoi tuolloin Flynnin valehtelun Venäjä-yhteyksistään varapresidentti Mike Pencelle.

Viime vuoden joulukuussa Flynn tunnusti valehdelleensa FBI:lle Venäjä-tutkinnassa. Flynniltä jäi FBI-tutkijoille kertomatta, että hän oli keskustellut Venäjän Yhdysvaltain-suurlähettilään Sergei Kisljakin kanssa muun muassa pakotteista presidentinvaalien ja virkaanastujaisten välisenä siirtymäkautena. Venäjä toivoi Yhdysvaltain uuden hallinnon myötä pakotteiden lievenevän.

Laki vaatii vieraan vallan asiamiesten rekisteröintiä

Muellerin tiimin tuomiota edeltävästä muistiosta (siirryt toiseen palveluun) käy ilmi, että Flynn valehteli tutkijoille myös yhteyksistään Turkkiin. Flynnin yhtiöllä oli satojen tuhansien dollarien arvoinen sopimus Turkin kanssa, jotta toimisi Turkin etujen hyväksi Yhdysvalloissa. Nämä Flynnin Turkki-bisnekset alkoivat vaalivuonna 2016 elokuussa. Turkki havitteli Yhdysvalloissa maanpaossa elävän uskonoppineen Fetullah Gülenin luovuttamista.

Yhdysvaltain lain mukaan vieraan vallan asiamiehenä toimivan pitäisi rekisteröityä, tätä Flynn ei kuitenkaan tuolloin ollut tehnyt, vaan piti Turkki-bisneksensä salassa. Flynn toimi Turkin etujen hyväksi paitsi vaalikampanjan aikana, myös samaan aikaan, kun Trumpin hallintoa koottiin, ja hän itse nousi turvallisuuspoliittiseksi neuvonantajaksi.

Näistä Turkki-kuvioista Flynniä ei kuitenkaan syytetä. Se herätti jo Flynnin viimevuotisen tunnustuksen jälkeen tuoreeltaan arvioita, että Flynnillä olisi jotain todella merkittävää Venäjä-tutkijoille, koska välttyi vieraan vallan hyväksi toimimisen syytteiltä.

Vankeutta ei liene luvassa

Merkit viittaavat siihen, että Muellerin syyttäjätiimi on tyytyväinen Flynnin yhteistyöhön, sillä jo viime viikolla se suositti Flynnille lievää tuomiota, eikä vankeutta lainkaan. Muellerin mukaan Flynn on auttanut useissa meneillään olevissa tutkinnoissa ja yhteistyö Venäjä-tutkijoiden kanssa on ollut ”huomattavaa”.

Flynnin tuomionlukupäivänä isoja avoimia kysymyksiä onkin ainakin pari: 1. Mitä pitää sisällään ”huomattava” yhteistyö Venäjä-tutkijoiden kanssa? ja 2. Toimiko Flynn Venäjän suuntaan yksin vai jonkun ohjauksessa?

Jutussa korjattu alkua klo 18.25 - tuomio ei tule erikoissyyttäjä Muellerilta, vaan liittovaltion tuomarilta, Emmet G. Sullivanilta.