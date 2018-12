Autoilijoita varoitetaan huonosta ajokelistä etelässä ja kaakossa – Pieni pakkanen pitää maan valkoisena etelässäkin

Sää viilenee joulun lähestyessä. Loppuviikosta on tulossa enimmäkseen poutainen, mutta pilvinen, sanoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Viikon lauhimmat päivät ovat tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona. Viikonloppua kohden sää viilenee koko maassa ja aivan etelässäkin lämpötila on muutaman asteen pakkasen puolella.

– Huomenna lämpötilat ovat koko maassa nollan ja kymmenen pakkasasteen välillä ja viikonloppuna viiden ja kahdenkymmenen pakkasasteen välillä, sanoo Kotakorpi.

Lumisateita voi tulla viikon edetessä eri puolilla maata. Maan kaakkoisosaan on luvassa lisää lunta tiistain aikana, ja etelärannikolla lunta voi tulla vähän lisää torstaina.

Ilmatieteen laitos (siirryt toiseen palveluun) on varoittanut maan etelä- ja kaakkoisosaa huonosta ajokelistä lumisateen vuoksi. Varoitus on voimassa Uudellamaalla, Kymenlaaksossa, Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa keskiviikkoaamuun asti.

Suuria matalapaineita ei ennen joulunpyhiä ole kuitenkaan tiedossa.

– Lumi säilyy etelässäkin, vaikka enimmät sateet tulivat eilen. Sää on pilvinen ja poutainen koko maassa.

Lunta on eri puolilla maata ajankohtaan nähden vähän. Lännessä on muutaman sentin lumipeite, mutta paikoin lunta ei ole ollenkaan. Etelässä lunta on 5–10 senttiä, idässä 10–20 ja pohjoisessa 15–30 senttiä.