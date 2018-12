Viisi huippujuttua sunnuntai-iltaan: Perhekoutsi auttaa ruuhkavuosissa, eurooppalaisten elektroniikkajätettä viedään laittomasti Afrikkaan ja stop mölylle

Perhekoutsi toi avun vantaalaisten Hanna ja Juha Jumiskon ruuhkavuosiin

– Kaikki keinot olivat loppuneet. En tiennyt, miten toimia ja miten saisin hänet rauhoittumaan, Hanna huokaa.

Kun vantaalaiset Hanna ja Juha Jumisko saivat kaksosvauvat Oonan ja Leevin, neljävuotias Onni-esikoinen ei ottanut pikkusisaruksiaan hyvillä mielin vastaan. Arjesta tuli taistelua. Apu löytyi lopulta kaupungin palkkaamalta perhekoutsilta, joka auttaa tavallisia perheitä – tavallisissa ongelmissa.

Satiirin ja loanheiton välissä on raja, jota monet eivät tajua, sanoo Vitali Kosarev.

Vitali Kosarev virnuili Venäjän politiikalle televisiossa, nyt hän juontaa netissä – Katso minidokumentti: "Mitä huonompi tilanne, sitä enemmän pitäisi vitsailla"

Kosarevin vetämä uutissatiiri Russia Not Today on houkutellut yli satatuhatta seuraajaa. Kiitoksia satelee jopa kotona Novosibirskissä, vaikka se on kaukana kaikesta, Kosarev sanoo. Eri maiden somevaikuttajista kertovan Mua seurataan -sarjan muut jaksot löytyvät Areenasta.

Baba Adi on erikoistunut tietokoneiden keskusyksiköiden ja osien kuten levyasemien purkamiseen. Alex Ahenfo

Suomalaistenkin elektroniikkajätettä laivataan laittomasti Länsi-Afrikkaan: Ghanalainen Baba Adi tienaa hyvin mutta altistuu myrkyille ja raskametalleille

Ghana on Nigerian ohella Afrikan merkittävin eurooppalaisen käytetyn elektroniikan vastaanottaja. Ghanan talous on kasvanut nopeasti, mutta elintaso on silti yhä niin alhainen (siirryt toiseen palveluun), että kodeissa, toimistoissa ja nettikahviloissa on valtava kysyntä (siirryt toiseen palveluun) käytetyille televisioille ja tietokoneille.

Tanskan hallitus aikoo perustaa Lindholmin saarelle käännytyskeskuksen arvosteluryöpystä huolimatta.

Kun eläintaudit on puhdistettu, avataan Lindholm karkotettaville turvapaikanhakijoille – Video: Tällainen olisi Tanskan karkotussaari

Hallituksen suunnittelema turvapaikanhakijoiden käännytyskeskus pelottaa rannikkokylä Kalvehaven asukkaita.

Yle Uutisgrafiikka

Sano stop jatkuvalle mölylle – kolme asiantuntijaa kertoo, miksi se on tärkeää

Melua työpaikan avokonttorissa. Tingeltangel-musiikkia kauppakeskuksessa. Kotonakin soi ja piippaa. Nollaa pääsi ja höllää kierroksia. Kolme asiantuntijaa kertoo, miten jatkuva häly ja melu vievät voimasi ja miksi hiljaisuus on parantava voima.