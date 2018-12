Profiilit yksityisiksi ja teippi kameran päälle – Asiantuntijat muistuttavat vanhempien vastuusta lasten turvallisessa netin käytössä

Lasten ja nuorten digitaaliset turvataidot ovat nousseet esiin Oulussa paljastuneiden seksuaalirikosepäilyjen vuoksi. Pelastakaa lapset ry ja keskusrikospoliisi kampanjoivat yhdessä sen puolesta, että lapsille ja nuorille opetettaisiin digitaalisessa maailmassa toimimisen turvataitoja.

– Emme enää voi jaotella maailmaa reaalimaailmaan ja digimaailmaan, se olisi keinotekoista. Meidän arki on aika lailla digiarkea, sanoo erityisasiantuntija Nina Vaaranen-Valkonen Pelastakaa lapset ry:stä Ylen aamu-tv:n haastattelussa.

Nykyään digitaaliset turvataidot ovat samanlaisia perustaitoja kuin liikennesäännöt.

– On aikuisen tehtävä opettaa näitä lapselle, painottaa Nina Vaaranen-Valkonen.

Monet vanhemmat pohtivat, milloin keskustelu olisi hyvä käydä.

– Meidän mielestämme keskustelu olisi hyvä käydä mahdollisimman varhain. Ennen kuin mitään sattuu, sanoo Nina Vaaranen-Valkonen.

Yleensä suuri hyppäys digitaalisten laitteiden käytössä tapahtuu, kun koulu alkaa. Silloin monet lapset ryhtyvät käyttämään kännykkää ja erilaisia viestisovelluksia.

Seksuaalisesta häirinnästä kertominen hävettää

Keskusrikospoliisin rikosylikomisario Sari Sarani muistuttaa, että lasten käyttämistä tietokoneista olisi hyvä peittää kamera, kun sitä ei käytetä.

– Tulisi aina perehtyä uusia sovelluksia käyttöön otettaessa, mitä ne pitävät sisällään. Monet sovellukset kysyvät automaattisesti, saako käyttää puhelimen kameraa. Jos sen luvan antaa, täytyy ymmärtää, mitä sitten voi tapahtua.

– Meille tulee vihjepalveluun paljon kuvia lapsista, joiden toimintaa on tallennettu web-kameran kautta, vahvistaa Nina Vaaranen-Valkonen Pelastakaa lapset ry:stä.

Lapsilla ja nuorilla on myös suuri houkutus laittaa profiilit julkisiksi, jotta kuvat ja videot saisivat mahdollisimman paljon tykkäyksiä.

– Toivoisin, että vanhemmat katsoisivat yhdessä lasten kanssa, etteivät profiilit ole julkisia. Jos se on julkinen, se on avoin koko maailmalle, toteaa Vaaranen-Valkonen.

Pelastakaa lapset toteutti keväällä kyselyn yläkoululaisille ja lukiolaisille. Sen mukaan lähes 50 prosenttia tytöistä ja yli 20 prosenttia pojista ei kertoisi seksuaalisesta häirinnästä ja kiusaamisesta aikuiselle häpeän vuoksi.

– Juuri tämän vuoksi näistä asioista on tärkeä puhua. Kun me aikuiset nostamme asian keskusteluun, se on vahva viesti lapsille, että myös he voivat näistä asioista puhua – vaikka ne tuntuisivat kuinka hävettäviltä, sanoo Nina Vaaranen- Valkonen.

Sari Sarani keskusrikospoliisista muistuttaa, että lapsille ja nuorille tulisi kertoa myös lainsäädännöstä.

– Nuorille tulisi korostaa, että seksuaalinen häirintä on rikos. Monet nuoret eivät tunne näitä asioita.