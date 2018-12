Eduskunta vahvisti uuden yliopiston syntymisen: Lahtikin on nyt yliopistokaupunki Lappeenrannan kanssa

Tästä on kyse Eduskunta hyväksyi yliopistolain muutoksen, joka sisälsi Lappeenrannan teknillisen yliopiston nimenvaihdoksen.

Uusi yliopisto on nimeltään Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT.

Nimenmuutos vahvistaa sen, ett Lahti on yliopiston toinen virallinen kotipaikka.

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, joka varmistaa uuden yliopiston syntymisen. Lappeenrannan yliopisto LUT muuttuu Lappeenrannan-Lahden teknilliseksi yliopistoksi. Uusi yliopisto toimii jo kahdessa kaupungissa.

Muutos virallistaa Lahden aseman osana uutta korkeakoulukonsernia ja mahdollistaa koulutustason nostamisen Päijät-Hämeessä.

Yliopiston rehtori Juha-Matti Saksalla oli vahva luotto siihen, että muutos menee läpi, mutta päätös antoi odotetun sinetin.

– Tämä on timanttinen juttu. On mukava saada tällainen joululahja, Saksa iloitsi kuultuaan juuri päätöksestä.

Lapppeenrannan yliopistolla on ollut jo pitkään toimintaa Lahdessa, mutta Saksa pitää nimenmuutosta tärkänä.

– Kyllä se nimi aina luo tietynlaista identiteettiä. Nyt kun ollaan Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, on selkeästi yliopisto, jolla on kaksi kampusta ja meillä on kaksi kotia. Ne ovat Lappeenranta ja Lahti.

Myös Helsingin yliopisto toimii Lahdessa, mutta sen kanssa ei ole syntynyt yhtä syvää yhteistyötä.

Korkeampaa koulutusta Lahden seudulle

Muutos on erityisen tärkeä Lahdelle. Opetusministeriön mukaan Lahden seudulla korkeasti koulutettujen osuus on matalampi kuin muissa suurimmissa kaupungeissa. Pelkän peruskoulun varassa alueen väestöstä on lähes 30 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon tai tohtorintutkinnon suorittaneita on noin 7 prosenttia.

Vastaavat luvut esimerkiksi Jyväskylässä ovat 22 ja 12 prosenttia sekä Kuopiossa 24 ja 10 prosenttia.