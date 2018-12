Erikoislääkäri tehnyt vääriä reumadiagnooseja Pohjois-Karjalan keskussairaalassa – uusintatutkimuksiin kutsutaan 100–200 potilasta

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa on paljastunut, että reumapoliklinikalla on tehty diagnooseja ja hoitosuunnitelmia väärin perustein.

Pohjois-Karjalan keskussairaalassa Joensuussa on paljastunut, että reumapoliklinikalla on tehty diagnooseja ja hoitosuunnitelmia väärin perustein. Ismo Pekkarinen / AOP

Yksittäisen erikoislääkärin toimia tutkitaan parhaillaan. Lääkäri on määrännyt biologisia reumalääkkeitä väärin perustein.

Pohjois-Karjalan keskussairaalan reumapoliklinikalla Joensuussa yksittäinen erikoislääkäri on tehnyt potilaille vääriä reumadiagnooseja. Diagnoosit ja lääkärin tekemät hoitolinjaukset eivät ole perustuneet asianmukaiseen näyttöön tai käypä hoito -suosituksiin. Kyse on yksittäisen erikoislääkärin toimista, joista on tehty ilmoitus Valviralle kesäkuussa. Henkilö ei ole enää töissä sairaalassa.

– On käynyt ilmi, että lääkärin tekemät diagnoosit ovat olleet osittain virheellisiä ja sitä kautta hoitolinjaukset vääriä. Virhe on ollut toistuva, ja sen vuoksi sairaalassa tehtiin alkuvuodesta reumasairauksien hoidon auditointi, jossa asia alkoi selvitä, sanoo johtajaylilääkäri Juha Mustonen Pohjois-Karjalan keskussairaalasta.

Luultavasti ei vakavaa haittaa

Mustosen mukaan osa lääkärin hoitamista potilaista on hoidettu suositusten mukaisesti. Hän luonnehtii erikoislääkäriä kokeneeksi.

Asia koskee arviolta 100–200 reumapotilasta, ja tapauksia on useamman vuoden ajalta. Potilaiden joukossa ei ole lapsia. Erikoislääkärin reumapoliklinikalla tekemät diagnoosit ja hoitolinjaukset käydään läpi. Tarvittaessa potilaat pyydetään uusintatutkimuksiin. Potilaisiin otetaan yhteyttä ensi vuoden alussa.

–Tähän mennessä ei ole tullut ilmi, että väärästä hoidosta olisi aiheutunut potilaille vakavaa haittaa, Juha Mustonen sanoo.

Väärinkäytökset alkoivat selvitä, kun sairaalassa kiinnitettiin reilu vuosi sitten huomiota siihen, että tiettyjä reumahoitoja annettiin enemmän kuin muissa vastaavan kokoisissa sairaaloissa. Johtajaylilääkäri Juha Mustosen mukaan väärinkäytökset liittyvät muun muassa reuman biologiseen lääkehoitoon, jota on määrätty väärin perustein.

– Väärin perustein määrätyt biologiset lääkkeet voivat altistaa potilaan tulehduksille. Se on riski iäkkäille ja monisairaille ihmisille, Juha Mustonen sanoo.

Uutista päivitetty 18.12. klo 11:40: Lisätty Juha Mustosen kommentit ja tarkennettu, millaisista väärinkäytöksistä on kysymys.