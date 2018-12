Eurajoessa ei uusia kalakuolemia – pH yhä matala

Joessa viikonloppuna havaittu vaahtoaminen on vähentymässä.

Eurajoesta ei ole löytynyt uusia kalakuolemia. Viime viikolla joesta löytyi runsaasti kuolleita kaloja, jotka olivat heittäneet henkensä jokiveden matalan pH-arvon eli veden happamuuden takia.

Ely-keskuksen erikoisasiantuntija Harri Helminen kertoo, että uusissa mittauksissa Eurajoen pH on edelleen monin paikoin matala, viiden paikkeilla. Retkiojasta Eurajokeen virtaa vettä, jonka pH on 3,7. Köyliönjoesta Eurajokeen tulee kuitenkin jo neutraalia vettä.

Eurajoen matala pH-pitoisuus johtuu siitä, että jokeen virtaa pelloilta hapanta ainesta vähentyneiden sateiden ja pohjaveden pinnan laskun takia. Teollisuuspäästöistä ei ole kyse.

Joessa viikonloppuna havaittu vaahtoaminen on myös vähenemässä. Jokivesi on Helmisen mukaan paikoin vihertävää. Vihreä väri on hänen mukaansa hyvin tyypillistä happamien sulfaattimaiden vesille.

Ely-keskus jatkaa tilanteen seurantaa.