Vaaratiedote Teuvalle

Teuvan kunnan vesihuoltolaitoksen Mannilanmäen jakelualueen talousvesi on keitettävä. Vesinäytteestä on löydetty vähäisiä määriä E.colibakteereja. Veden keittokehotus koskee Kantatien 67 eteläpuolta ja Teerenpaikkaa ja veden keittokehotus on voimassa toistaiseksi. Lisätietoja www.teuva.fi (siirryt toiseen palveluun) ja www.llky.fi (siirryt toiseen palveluun)

Vattenverket i Östermarks kommun , Mannilamäkis område uppmanar invånarna att koka bruksvattnet . Man har hittat en liten mängd E.colibakterier. Direktivet gäller vattenledningar söder om Stamväg 67. Kokning av vattnet tillsvidare information ges. Tillägsuppgifter kan fås www.teuva.fi (siirryt toiseen palveluun) och www.llky.fi (siirryt toiseen palveluun)