Asiantuntija: Somessa vallitsee pettymyksen aika, koska siellä valehdellaan, ilmiannetaan kiusallaan ja painitaan tietosuojaongelmien kanssa

Kirjailija Ari Paulow on arvostellut somessa poliittista islamia. Hänen Facebook-tilinsä on suljettu kolmesti puolen vuoden aikana.

Tästä on kyse Kirjailija Ari Paulow on suljettu ulos Facebookista kolme kertaa kuukauden ajaksi.

Käyttäjätili on suljettu päivityksistä annettujen ilmiantojen takia.

Facebook valvoo käyttäjiä, mutta myös muut somettajat valvovat toisiaan.

Somepäivittäjän kannattaa miettiä tarkasti mitä tietoja päivityksissään itsestään jakaa.

Kempeleläisen rivitalon työhuoneessa tietokoneen ruudulle ilmestyy teksti: tämä toiminto on tilapäisesti estetty. Äskettäin tekemäsi julkaisu rikkoo Facebookin yhteisönormeja, joten sinua on tilapäisesti estetty käyttämästä Facebookia. Saat lisätietoja ohje- ja tukikeskuksesta.

Kirjailija Ari Paulowia harmittaa, sillä hän on kolmatta kertaa jäähyllä Facebookista puolen vuoden sisään. Hän ei voi kirjoittaa päivityksiä omalle seinälleen, eikä kommentoida muiden päivityksiä. Facebook on bannannut hänet kuukaudeksi muiden käyttäjien tekemien ilmiantojen takia.

– Facebookin mukaan olen rikkonut yhteisön sääntöjä. Olen tehnyt päivityksen, josta joku on puolestaan tehnyt ilmiannon, ja tämän vuoksi olen kuukauden päivittämiskiellossa, Paulow sanoo.

Kyseisessä päivityksessä Paulow linkitti Yle Areenassa olevan dokumenttiohjelman, jossa kerrotaan ääri-islamistiperheen arjesta Syyrian Idlibissä.

Paulow luetteli ohjelman jakotekstissään EU-maat, joissa on tehty islamistisia terrori-iskuja, ja ne EU-maat, joissa ei ole ollut vastaavia iskuja. Tämä oli nähtävästi liikaa.

Paulowin mukaan bannaukset perustuvat ilmiantoihin. Hänen mukaansa Ylen dokumentin jakaminen aiheutti yhden ilmiannon.

– Todennäköistä on, että sama ilmiantaja kokeili kepillä jäätä ja lähetti saman tien puolikymmentä ilmiantoa, Paulow jatkaa.

Paulow valitti bannistaan, mutta se ei saanut vastakaikua eikä mennyt läpi Facebookissa. Paulow käyttää päivityksiään myös markkinoimaan kirjojaan. Aiemmin hän jakoi päivityksensä kaikille, mutta on nyt vaihtanut päivitykset näkymään vain kavereilleen.

Sinua seurataan

Oululainen sosiaalisen median kouluttaja ja yrittäjä Harto Pönkä huomauttaa, että vaikka somepalvelu usein mielletään keinoksi seurata tuttavapiirin jakamia julkaisuja, on kyse pikemminkin siitä, että Facebook seuraa käyttäjiä ja heidän toimintaansa.

Facebook myös päättää algoritmeillaan, mitä julkaisuja ja mainoksia käyttäjät näkevät.

– Facebookin näkökulmasta ongelma on siinä, että on oikeita ihmisiä, oikeita käyttäjiä, mutta on myös paljon botteja ja valetilejä tai väärällä identiteetillä olevia tilejä, joita on tehtailtu jopa miljoonia vuosien varrella, Pönkä kertoo.

– Facebook poistaa automaattisesti valetilit. Lisäksi se poistaa käyttäjiä sen perusteella, kun käyttäjät antavat ilmi muiden julkaisuja, Pönkä jatkaa.

Tietokirjailija ja somekouluttaja Harto Pönkä muistuttaa Facebookin keräämistä käyttäjätiedoista. Marko Väänänen / Yle

Ilmiannon syynä voi olla valheellisen sisällön lisäksi muun muassa kiusaaminen ja vihapuhe. Facebook on myös määritellyt vihapuheen, mitä Pönkä pitää hatunnoston arvoisena tekona ja osoituksena eräänlaisesta globaalista sosiaalisen median etiikasta. Esimerkiksi Suomen laista vihapuheen määrittelyä ei vielä löydy.

– Tässä kohtaa Facebook ansaitsee kiitoksen, vaikka monessa muussa asiassa niin ei voi sanoa, Pönkä toteaa.

Facebookin näkökulmasta kysymys kuuluu: mikä käyttäjätili on oikea tili ja mikä ei?

Ilmiantomekanismia voidaan myös Pöngän mukaan käyttää väärin. Toista käyttäjää voidaan ilmiantaa kiusaamistarkoituksessa, esimerkiksi ilmiantamalla paljon julkaisuja, jolloin Facebookin algoritmit voivat päätellä, että kyseessä on esimerkiksi valetili.

Sinut pisteytetään

Yle otti yhteyttä sähköpostitse Facebookiin kysyäksemme, montako käyttäjää Suomessa on suljettu joko lyhyemmäksi tai pitemmäksi ajaksi.

Facebookin viestinnästä vastattiin, että heillä ei ole jaettavaksi tilastoa käyttäjätileistä, jotka on suljettu Suomessa saati maailmanlaajuisesti. Lukumäärää siis ei ole, eikä tietoa, onko suljettujen käyttäjätilien määrä kasvussa. Muuta tietoa Facebook ei antanut.

Somekouluttaja Harto Pöngän mukaan Facebook seuraa käyttäjää ainakin kahdella eri tavalla. Käyttäjää seurataan automaattisesti. Toinen tapa on muiden käyttäjien ilmoitukset, jotka ilmoitetaan Facebookille.

Automaattisessa seurannassa Facebook pisteyttää käyttäjän toiminnan. Pisteisiin vaikuttaa esimerkiksi käyttäjän jakamien sivustojen luotettavuus. Lisäksi pistemäärään vaikuttaa se, missä sivustoilla olet aktiivinen ja myös mahdollisesti se, minkälaisten julkaisujen jakamisesta sinut on annettu ilmi.

Some ei pelastanut demokratiaa. Pikemminkin kysymys asetetaan nyt niin, että tuhoaako sosiaalinen media demokratian? Harto Pönkä

Pönkä kertoo, että kyse on hänen omasta päätelmästä.

– Kun Facebook pyrkii tunnistamaan valetilit ja muuten sääntöjään rikkovat tilit, se käyttää siihen väistämättä erilaisia "pisteytyksiä" eli algoritmeja ja suodattimia, joilla se pyrkii tunnistamaan epäilyttävät tilit.

– Facebook tuntee historiasi. Moderoinnin eli valvonnan näkökulmasta sinua seurataan sen mukaan, oletko tehnyt hyvää sisältöä vai ehkä epäilyttävää sisältöä, Pönkä jatkaa.

Demokratian ylistyksestä somepettymykseen

Somekouluttaja Harto Pöngän mukaan somessa vallitsee tällä hetkellä pettymyksen aika. Somen piti olla väylä demokratiaan ja julkiseen keskusteluun.

Hänen mukaan some toimikin alussa julkisen keskustelun apuna, mutta pian valtiot ja yritykset käyttivät ja käyttävät edelleen esimerkiksi Facebookia ja Twitteriä valeuutisten ja kaupallisten sisältöjen jakamiseen ja mielipidevaikuttamiseen. Myös Facebookin jatkuvat tietosuojaongelmat ovat Pöngän mukaan lisänneet pettymystä somea kohtaan.

– Some ei pelastanut demokratiaa. Pikemminkin kysymys asetetaan nyt niin, että tuhoaako sosiaalinen media demokratian? Onko niin, että kun ihmiset kirjoittavat somessa, se onkin tuotettua sisältöä? Jonkun tahon ohjailemaa sisältöä, joka käyttää somen algoritmejä ja alustoja väärin?

Facebookin käyttäjämäärät Facebookilla on noin 1,5 miljardia päivittäistä käyttäjää.

Kuukausittain Facebookia käyttää noin 2,27 miljardia käyttäjää.

Marraskuussa Facebook kertoi, että se oli poistanut edellisen puolen vuoden aikana peräti 1,5 miljardia valetiliä tai muilla tavoin palvelun sääntöjä rikkovaa käyttäjätiliä. Lähde: newsroom.fb.com

Somessa levitetyn tiedon ikuisuusongelma on Pöngän mukaan se, että väärä tieto yleensä leviää laajasti ja alkaa elää omaa elämäänsä huolimatta siitä, että se myöhemmin osoitettaisiin virheelliseksi.

– Toinen ongelma on kaupallisten sosiaalisen median palvelujen ansaintalogiikka. Ne tarjoavat kanaviaan ja käyttäjätietojaan epäilyttävien tahojen käyttöön niin kauan kuin ne voivat tehdä siten voittoa, Pönkä muistuttaa.

Somepäivittäjän tulisi päivityksissään miettiä tarkasti sitä, mitä tietoja haluat itsestäsi jakaa. Jakamaasi tietoa käytetään avuksi profiloinnissa somealustoilla.

Sananvapaus vai vapaus sanoa?

Kirjailija Ari Paulow pitää käyttäjäestoaan sananvapautensa kaventamisena. Hänen mukaansa bannauksessa on kyse hänen jakamistaan ajatuksista liittyen uskontoon ja politiikkaan.

– Olen arvostellut poliittista islamia ja sen keskiajalta olevaa säädöstöä. Olen myös arvostellut nykyistä humanitääristä maahanmuuttoa. Nämä tuntuvat herättävän ilmiantajat, Paulow epäilee.

Kirjailija Ari Paulow ihmettelee ilmiantoja, joiden perusteella hänen käyttäjätili on laitettu jäihin kaksi kertaa kuukauden ajaksi. Marko Väänänen / Yle

Tietoa siitä, kuka tai ketkä ilmiantavat Paulowin päivityksiä, ei ole. Facebook ei myöskään kerro kuka ilmiannon on tehnyt. Paulow kuitenkin uskoo, että taustalla on joko äärivasemmistolaisia, uusnatseja tai venäjämielisiä henkilöitä.

Paulowin Facebook-päivitysten tämänhetkinen esto loppuu helmikuun 2019 alussa. Hän epäilee, että edessä on taas uusi bannaus.

– Luulenpa, että vaikka jakaisin seinälleni postikorttimaisemia Oulun seudulta, niin ne samat ilmiantajat, jotka vihaavat minua, kaivavat esille takavuosien päivityksiäni ja tekevät niistä taas ilmiannon Facebookille.

Paulow on ratkaissut tilanteen luomalla myös toisen tilin, jonka kautta hän saa kavereilleen ajatuksiaan julki.