Sisäministeri Kai Mykkänen: Nyt täytyy selvittää, miksi Oulun seksuaalirikoksista epäilty päästettiin hukkaan

Tästä on kyse Sisäministeri Kai Mykkäsen mukaan nyt on syytä selvittää se, toimivatko viranomaiset oikein, kun Oulun seksuaalirikosvyyhtiin liittyvästä epäillystä ei heti alun perin annettu eurooppalaista pidätysmääräystä.

Epäilty otettiin Saksassa kiinni mahdollisesti laittoman maahatulon takia.

Siinä vaiheessa, kun epäillystä annettiin eurooppalainen pidätysmäärärys, hänet oli kuitenkin ehditty vapauttaa.

Saksassa tehty kiinniotto ja vapauttaminen liittyvät epäilyyn pitkäkestoisesta hyväksikäyttötapauksesta, josta epäillään yhteensä kahdeksaa miestä.

Oulussa on tutkinnassa kaikkiaan viisi tänä vuonna ilmi tullutta epäilyä, joissa seksuaalirikoksen epäilty on ulkomaalaistaustainen ja uhri on alaikäinen tyttö.

– Aivan olennainen huomio on se, että meidän täytyy toimia keskeisten kumppaneiden kanssa täysin saumattomasti tällaisissa asioissa. Varmasti tämä ilmiö, että epäilty pakenee toisiin maihin, ei ole ainutkertainen, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan haaste oli kuitenkin se, että kansainvälinen pidätysmääräys edellyttää lähtökohtaisesti käräjäoikeuden vangitsemispäätöstä. Tässä tapauksessa se tehtiin vasta seuraavana päivänä, kun epäilty otettu kiinni Saksassa.

Saksan poliisilla ei siis ollut tietoa siitä, että Suomen viranomaiset etsivät miestä, koska hänesti ei ollut annettu kansainvalistä etsintäkuulutusta. Oulun poliisin mukaan kansainvälistä etsintäkuulutusta ei ollut tehty, koska siihen ei ollut erityistä syytä.

Haluan itse kääntää kaikki kivet, että olisiko pystytty toimimaan kenties jo hieman nopeammin. Kai Mykkänen

Miehen vapauttamisen jälkeen Oulun käräjäoikeus on vanginnut epäillyn poissaolevana todennäköisin syin epäiltynä törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja törkeään raiskaukseen. Henkilöstä on annettu kansainvälinen etsintäkuulutus.

– Nyt voimme vain toivoa, että Saksan ja muiden eurooppalaisten kumppaneiden viranomaiset tekevät hyvää työtä. Toki Saksassa on valtava määrä etsintäkuulutettuja henkilöitä. He eivät varmasti tämän takia järjestä suuroperaatioita, Mykkänen sanoo.

Mykkäsen mukaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen alaiset henkilöt useimmiten löytyvät ennemmin tai myöhemmin ja joutuvat oikeuden eteen, tässä tapauksessa Suomessa.

– Silti haluan itse kääntää kaikki kivet, että olisiko pystytty toimimaan kenties jo hieman nopeammin. Katsomme tietysti myös tulevaisuuteen sitä, pystyttäisiinkö jatkossa toimimaan vielä nopeammin, ettei annettaisi lisäpäiviä matkaan.

Useita epäiltyjä seksuaalirikoksia

Oulussa on tutkinnassa kaikkiaan viisi tänä vuonna ilmi tullutta epäilyä, joissa seksuaalirikoksen epäilty on ulkomaalaistaustainen tai epäiltynä on useita ulkomaalaistaustaisia. Kaikissa tapauksissa uhri on alaikäinen tyttö. Tästä jutusta voit lukea tarkemmin sen, mitä seksuaalirikosepäilyistä tiedetään tällä hetkellä.

Poliisi otti marraskuun lopussa kiinni seitsemän miestä epäiltynä seksuaalirikoksista. Miesten epäillään törkeästi hyväksikäyttäneen alle 15-vuotiasta kantasuomalaista lasta. Neljää heistä epäillään myös törkeästä raiskauksesta. Kahta epäillään näiden nimikkeiden lisäksi vielä tytön pahoinpitelystä.

Lisäksi kaksi muuta alaikäiseen kohdistunutta epäiltyä seksuaalirikosta ovat tapahtuneet Oulussa Tuiran kaupunginosassa. Molemmat epäillyt rikokset ovat tapahtuneet 17. marraskuuta ulkona.

Toista niistä tutkitaan lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä, toista tapausta tutkitaan puolestaan törkeänä raiskauksena ja törkeänä seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Pitkään kestäneen epäillyn seksuaalirikostapauksen ja Tuiran epäiltyjen seksuaalirikosten lisäksi poliisi tutkii kahta erillistä epäiltyä tapausta, jotka eivät poliisin mukaan liity aikaisempiin epäiltyihin tapauksiin. Molemmat teot tapahtuivat marras-lokakuussa.

