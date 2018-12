Syytetään lähes miljoonan euron vahingosta: Tamperelainen vaikuttaja Atanas Aleksovski kiistää syytteet

Tamperelainen kunnallispoliitikko Atanas Aleksovski (sd.) vastasi syytteisiin tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Hän kiistää syyllistyneensä luottamusaseman väärinkäyttöön.

Yle kertoi lokakuussa, että Aleksovski saa syytteen luottamusaseman väärinkäytöstä. Syyttäjän mukaan Aleksovski on väärinkäyttänyt luottamusasemaansa Tampereen Kotilinnasäätiön toiminnanjohtajana jättämällä tehtävänsä osaksi suorittamatta ja siten aiheuttanut vahinkoa ja vahingon vaaraa säätiölle.

Syyttäjä vaatii Aleksovskin tuomitsemista yli seitsemän kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Rikostutkinnan taustalla ovat Tampereen Kotilinnasäätiön tonttikauppajärjestelyt, Aleksovski on säätiön toiminnanjohtaja.

Menettelyllään Aleksovski on syyttäjän mukaan aiheuttanut säätiölle 775 000 euron sovintosuoritusta vastaavan vahingon ja vahingon vaaran aina 1,8 miljoonaan euroon asti.

Aleksovski kiisti jo esitutkinnassa kaikki rikosepäilyt.

– Edelleen kiistän jyrkästi syytteen. Julkisuudessa on esiintynyt niin paljon paikkansa pitämättömiä väitteitä. Siksi koen, että hyvä, että asia selvitetään näin. Uskon oikeusvaltioon ja olen siksi rauhallisella mielellä, Aleksovski kertoi Ylelle lokakuussa.

Kiistää syytökset

Aleksovski toisti saman oikeudessa tiistaina.

– Olen mielestäni toiminut kaiken aikaa oikein ja hallitus on ollut tietoinen asioista ja sille on toimitettu kaikki materiaali, hän kertoi.

Aleksovski ja puolustus väittävät Tampereen kaupungin olleen tietoinen, että Kotilinnasäätiö ei itse tule rakentamaan tontille. Aleksovskin mukaan myös kaupunki oli sitä mieltä, että hyvän ratkaisun löytyminen pitkään tyhjänä seisseelle tontille olisi hyväksi molemmille.

– Kiistäminen perustuu siihen, että kun tontinvuokrausta aletaan toteuttaa, edellytyksenä oli, että Kotilinnasäätiö ei pysty hyödyntämään itse tonttia. Heillä on lupa myydä se eteenpäin ja saada siitä se taloudellinen hyöty. Tämän pohjalta on toimittu loppuun asti, Aleksovskin asianajaja Kaarle Gummerus sanoo.

Atanas Aleksovski oikealla. Kai Pohjanen / Yle

Gummeruksen mukaan kaupungin kanta muuttui.

– He olivat alun perin antaneet sähköpostissa lupauksen siitä, että tontin siirtoon tullaan suostumaan. Neuvottelussa kuitenkin ilmoitettiin, ettei se käy.

Tämän jälkeen vuokraoikeuden siirtoa alettiin tehdä osakeyhtiömallin kautta.

– Osakeyhtiömallisia siirtoja kaupungissa on tapahtunut ennenkin ja myös tämän tapahtuman jälkeen. Ne ovat olleet täysin hyväksyttyjä, Gummerus sanoo.

Taustalla tonttijärjestelyt

Atanas Aleksovski on tunnettu tamperelainen poliitikko. Hän on ollut muun muassa sdp:n valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen ja kolmas varapuheenjohtaja kaupunginhallituksessa. Hän vetäytyi Tampereen kaupunginhallituksen ja konsernijaoston luottamustehtävistä oikeusprosessin ajaksi.

Poliisin mukaan esitutkinta koski Muotialantien tonttia, jonka Tampereen kaupunki vuokrasi Kotilinnasäätiölle.

Säätiö myi 1,15 miljoonalla eurolla vuokraoikeuden eteenpäin rakennusyhtiö Lehto Groupiin kuuluvalle Rakennusyhtiö Rakennuskartio Oy:lle ilman kaupungin lupaa.

Syyttäjän mukaan Aleksovski on tehnyt päätösehdotukset, vaikka hänen tiedossaan on ollut, ettei kaupunki ole antanut vuokraoikeuden siirrolle suostumusta. Syyttäjän mukaan Aleksovski on kertonut säätiön hallitukselle tai antanut muuten ymmärtää, että tällainen suostumus olisi.

Tampereen kaupunki pyysi Kotilinnasäätiötä maksamaan alun perin 1,8 miljoonaa euroa sopimuksen rikkomisesta. Summasta neuvoteltiin pitkään ja asiaa soviteltiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Lopulta sovittiin, että Kotilinnasäätiö maksaa kaupungille 775 000 euroa korvausta.

Yle kertoi tiistaina, että Tampere haluaa varmuuden, että kaikki meni kaupungin osalta lain mukaan Kotilinnasäätiön tonttikaupassa.

Tarkastuslautakunta odottaa tilintarkastajalta selvitystä siitä, onko kaupungin toiminta ollut lain ja valtuuston päätösten mukaista.

Lisäksi tilintarkastaja selvittää kaupungin sisäisen valvonnan ja konsernivalvonnan toiminnan asiassa. Selvityksen on määrä valmistua viimeistään huhtikuuhun mennessä.

