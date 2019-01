Kari Istala tiesi torstaina, että ulosottomies tulee maanantaina – muutaman päivän tapahtumat pelastivat hänet häädöltä

Sosiaalisen isännöinnin tarkoituksena on auttaa asumisen ja elämänhallinnan ongelmissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Tästä on kyse Kajaanlaista Kari Istalaa uhkasi jo häätö vuokra-asunnosta, mutta hän sai apua sosiaali-isännöitsijältä.

Vuonna 2017 Suomessa toimeenpantiin häätö yli 3 700 kertaa. Kasvua edellivuodesta oli 9,1 prosenttia.

Sosiaali-isännöitsijän mukaan erilaiset elämänhallinnan ongelmat ovat lisääntyneet.

Istalan asiat järjestyivät. Nyt hän tekee paljon vapaaehtoistyötä ja tukee kohtalotovereitaan.

KajaaniSe oli torstai. Kajaanilainen Kari Istala muistaa viikonpäivän hyvin, vaikka siitä on kulunut aikaa nyt pari vuotta.

Istalan elämä oli ajautunut pahasti solmuun. Vuokrarästejä oli kertynyt paljon ja häätömääräyskin oli tullut.

Maanantaina ulosottomies tulisi kantamaan Istalan tavarat ulos hänen vuokra-asunnostaan.

– Siinä kävi mielessä jo niin sanottu lopullinen ratkaisu, en kestä tätä enää. Tilanne oli tosi vaikea, Istala kertoo rauhallisella äänellä.

Siitä, miten asiat rupesivat menemään pieleen, voisi Istalan mukaan kirjoittaa kokonaisen romaanin.

– Se johtui monestakin syystä. Oli elämän toivottomuutta, turhautumista ja jaksamattomuutta. Siihen liittyi aika paljon myös alkoholin liikakäyttöä, joten hommat pääsivät siihen pisteeseen, Istala sanoo.

Tunsin heti, että tästä selvitään. Se oli hirvittävän suuri helpotus. Kari Istala

Istalan vaihtoehdot olivat vähissä. Hän tiesi, ettei tilanteesta ollut ulospääsyä ilman jonkinlaista ratkaisua.

Istala tarttui puhelimeen ja soitti vuokranantajan, kaupungin vuokrataloyhtiö Kajaanin Pietarin sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppäselle ja pyysi apua.

Ensimmäinen tapaaminen järjestyi nopeasti. Istala, Leppänen ja sosiaalityöntekijä ryhtyivät etsimään yhdessä ratkaisua tilanteeseen.

Istala muistaa edelleen hetken, kun hän tapasi Leppäsen ensimmäisen kerran sosiaalitoimiston alakerrassa.

– Jaanan asenne oli lämmin, hän kohtasi minut ihmisenä, ei niinkään häädettävänä. Tunsin heti, että tästä selvitään. Se oli hirvittävän suuri helpotus, kauhea taakka putosi sydämeltäni, Istala kertoo.

Kuka tahansa voi menettää otteen elämästä

Kajaanin kaupungin vuokrataloyhtiö Pietarilla on ollut sosiaali-isännöitsijä 15 vuoden ajan. Samankaltaista työtä Suomessa tekevät myös asumisneuvojat.

Esimerkiksi Jyväskylässä häädöt saatiin estettyä lähes kokonaan ennaltaehkäisevällä asumisneuvonnalla. Lahdessa puolestaan sosiaali-isännöitsijä on pitänyt seuraa samassa talossa asuville vammaisille.

Molempien työnkuvien lähtökohtana on auttaa asumisen ja elämänhallinnan ongelmissa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

– Kun apua, tukea ja neuvoja saa mahdollisimman aikaisin, asiat eivät mene liian pitkälle, Kajaanin Pietarin sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppänen sanoo.

Kari Istala ja sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppänen halaavat toisiaan lämpimästi tavatessaan. Tiia Korhonen / Yle

Leppänen on työskennellyt sosiaali-isännöitsijänä nyt kahden ja puolen vuoden ajan. Hän sanoo, että erilaiset elämänhallinnan ongelmat ovat lisääntyneet.

Se näkyy varsinkin nuorten kohdalla, jotka muuttavat ensimmäiseen omaan kotiin ja opettelevat elämäntaitoja siivouksesta lähtien.

– Nuori voi aiheuttaa häiriötä, meluta, sotkea tai rikkoa paikkoja. Postia ei avata, jolloin vuokraakaan ei tule maksettua. Sellaisiin tilanteisiin on hyvä tarttua, Leppänen kertoo.

Leppänen korostaa, että ongelmia voi tulla kenelle tahansa. Elämän muutokset tapahtuvat yleensä yllättäen ja äkkiä, mutta ongelmat voivat myös kasaantua, jolloin vaikeaan tilanteeseen havahtuu vasta, kun joku ulkopuolinen puuttuu asiaan.

– Jokaisella meillä on oma elämänhistoria. Minulla ja myös sinulla. Voi tulla esimerkiksi työttömyyttä, sairastuminen tai avioero, mikä vaikuttaa normaaliin elämään. Se voi tulla vastaan meille kaikille, Leppänen sanoo.

"Apu tuli viime tipassa"

Suomen ulosottovirastoihin jätettiin vuonna 2017 yhteensä 7 000 häätöhakemusta (siirryt toiseen palveluun) (Valtakunnanvoudinvirasto), joiden perusteella häätö toimeenpantiin 3 737 kertaa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 9,1 prosenttia.

Leppäsen mukaan Kajaanin Pietarin asunnoista joudutaan häätämään asukas keskimäärin 10–15 kertaa vuodessa. Vuokrataloyhtiössä on noin 4 000 asuntoa, joten siihen suhteutettuna määrä on pieni.

Leppäsen mielestä yksikin häätö on kuitenkin liikaa. Kari Istalan kaltaisia asukkaita, jotka ottavat itse yhteyttä ja hakevat apua, hän toivoisi olevan enemmän.

– Huonoin vaihtoehto on se, etten saa asukkaaseen yhteyttä lainkaan. Kun menen asuntoon häätöpäivänä ulosottomiehen kanssa, se on tyhjä. Silloin nousee huoli siitä, mihin ihminen lähti. Varsinkin, jos perheessä on ollut pieniä lapsia, Leppänen kertoo.

Kari Istala ja sosiaali-isännöitsijä Jaana Leppänen tapaavat toisiaan Kajaanin Päiväkeskuksella. Istalan mukaan hänen elämänsä on muuttunut parissa vuodessa paljon. Tiia Korhonen / Yle

Kari Istalan asiat järjestyivät. Sosiaalitoimisto maksoi Istalan vuokrarästit ja hän hakeutui edunvalvonnan asiakkaaksi.

– Olen vielä edunvalvonnassa vähän aikaa, mutta sillä tavalla saimme asiat hoidettua. Voi sanoa, että vajaan kahden vuoden jälkeen elämä on muuttunut todella paljon, Istala kertoo hymyillen.

Täällä on ihmisiä, jotka ovat olleet tai ovat ajautumassa samaan tilanteeseen. Kari Istala

Kari Istala ja Jaana Leppänen halaavat toisiaan lämpimästi tavatessaan. Leppänen käy usein Kajaanin Päiväkeskuksella (siirryt toiseen palveluun), missä Istala tekee paljon vapaaehtoistyötä.

Kari Istala uskoo, että omista kokemuksistaan puhumalla hän voi auttaa kohtalotovereitaan.

– Täällä on ihmisiä, jotka ovat olleet tai ovat ajautumassa samaan tilanteeseen. Kun saman kokenut kertoo, kuinka hän on selvinnyt ja kuinka häntä on autettu, se kannustaa muita, Istala sanoo.

Istalan elämä sujuu tällä hetkellä olosuhteisiin nähden hyvin. Vaikka eläke on pieni, kiviriippa hartioilta on kadonnut.

– Oikeastaan olen aika tyytyväinen. Elämään on tullut paljon uutta sisältöä, on ystäviä ja tuttavia. Entiset ongelmat ovat jääneet taakse, mutta apu tuli viime tipassa. llman sitä tuskin olisin tässä istumassa, Kari Istala kertoo.