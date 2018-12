Domus Yhtiöt hakeutuu konkurssiin – Loimaan tehtaan pääluottamusmies: "Jos pesänhoitaja tulee huomenna, niin hän irtisanoo meidät kaikki"

Loimaalla ja Kouvolan Korialla toimiva Domus Yhtiöt on jättänyt konkurssihakemuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen. Jo aikaisemmin tänä vuonna velkoja haki Domus Yhtiöitä konkurssiin.

Domus Yhtiöiden Loimaan tehtaan pääluottamusmies Hannu Lammela kertoo, että yhtiön konkurssihakemus ei tullut henkilöstölle yllätyksenä.

– Tunnelma on nyt henkilökunnan puolella odottava. Tässä on ollut puhetta sekä velkasaneerauksesta että konkurssista ja olemme odottaneet sitä tuomiota. Tällainen saatiin, ja olo on huojentunut.

Domuksen Loimaan yksikkö valmistaa ikkunoita ja ovia Domlux-nimellä. Työntekijöitä on noin 120. Kouvolan Korialla työntekijöitä on noin 70. Korialla valmistetaan keittiö- ja kylpyhuonekalusteita.

Henkilöstölle pidetään keskiviikkona infotilaisuus kello 14.30 iltapäivällä. Loimaan tehtaan pääluottamusmies Hannu Lammela arvioi, että jos pesänhoitaja tulee paikalle, niin tiedossa on huonoja uutisia.

– Todennäköisesti hän irtisanoo meidät kaikki. Jatkosta en vielä tiedä, Lammela kertoo.

"Konkurssi pitkän ajan lopputulos"

Yhtiön toiminta on ollut pitkään tappiollista. Lammela kuvailee konkurssia iskuksi Loimaalle.

– Ei täällä Loimaalla niin paljon työpaikkoja ole avoimena tällä hetkellä. Pahalta näyttää siinä mielessä.

Loimaan tehtaan pääluottamusmies arvioi, että konkurssihakemus on pitkän ajan lopputulos.

– Siemen on kylvetty aikaa sitten. Yhtiössä on tehty vääriä toimintasuunnitelmia ja henkilöstöpäätöksiä.

Domus Yhtiöt vaihtoi omistajaa viimeksi keväällä. Silloin omistajaksi tuli itävaltalainen Mirko Kovats. Lammela kuvailee omistajapolitiikkaa erikoiseksi.

– Jos firma ostettiin maaliskuussa ja nyt mentiin konkurssiin, niin ei se hyvä ratkaisu ole ollut. Tilauskanta näytti ihan kohtuulliselta ja tuote on markkinoilla ihan hyvässä maineessa, Lammela kertoo.

Konkurssiin hakeutumisesta kertoi ensimmäisenä Kouvolan Sanomat (siirryt toiseen palveluun).