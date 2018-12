Pohjolan Liikenne lopettaa kaikki pikavuoronsa – yhteensä 35 irtisanotaan Kotkassa ja Turussa

Bussiyhtiö Pohjolan Liikenteen yt-neuvottelut ovat päättyneet. Neuvottelujen lopputuloksena yhtiö aikoo lakkauttaa kaikki pikavuoronsa helmikuun lopussa. Siihen asti vuorot ajetaan normaalisti.

Enimmillään pikavuorojen lakkauttaminen johtaa Turussa 22 ja Kotkassa 13 henkilön irtisanomiseen.

Yhtiöllä on nykyisin arkisin 54 lähtöä viidellä eri reitillä. Vilkkain on Helsingin ja Turun välinen reitti, jossa on päivittäin 28 lähtöä.

Myös Helsingin ja Kotkan välinen reitti on melko vilkas 16 päivittäisellä lähdöllä. Muita Pohjolan Liikenteen pikavuoroja ovat Helsinki–Kajaani, Kotka–Tampere sekä Rauma–Turku.

Pohjolan Liikenne aikoo jatkossa keskittyä kaupunkien sopimusliikenteeseen, joka muodostaa jo nyt yli 90 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Toimitusjohtaja Heikki Alanko sanoo yhtiön tiedotteessa, että pikavuorojen ajaminen on ollut jo pitkään tappiollista. Pohjolan Liikenne on osa VR Groupia.