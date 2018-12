Hoivakoti toivoi asukkailleen paria joulukorttia – posti toi yli 7 000 tervehdystä eri puolilta maailmaa: ''En olisi voinut kuvitellakaan''

Tästä on kyse Kotkalaisen hoivakodin postiluukku on ollut joulun alla kovilla.

Henkilökunta pyysi ihmisiä lähettämään joulukortteja hoivakodin asukkaille, ja postia alkoi tulvia.

Nyt asukkaat ovat saaneet tuhansittain joulutervehdyksiä.

– Joulukuu on täynnä kiirettä ja juoksua, paperin rapinaa, piparin tuoksua. Enkeli joulun viestiä kantaa, rauhaa ja iloa lahjaksi antaa. Terveisiä Touhulan lapsilta, Kipittäjiltä, kip kip kip, lukee Aili Hollström joulukortista.

Postinkantaja on saanut viime aikoina kipittää kotkalaiseen hoivakotiin poikkeuksellisen kuorman kanssa. Kuukausi sitten Hovinsaaren hoivakoti 2 pyysi Facebook-sivuillaan ihmisiä lähettämään asukkailleen joulukortteja, ja postia alkoikin virrata yllin kyllin.

Nyt kortteja on kertynyt jo yli 7 000 kappaletta.

– Se tuntuu kauhean ihanalta. Haluaisin laittaa kaikille lähettäjille kortin takaisin, mutta siinä olisi kauhea työ, hoivakodissa asuva Hollström sanoo.

– Kyllä joulukortit ovat aina niin kauniita, Aili Hollström ihastelee. Juulia Tillaeus / Yle

Kaukaisin tervehdys Australiasta

Hoivakodissa on kuutisenkymmentä asukasta. Henkilökunnan toiveena oli, että jokaiselle asukkaalle olisi saatu pari korttia. Sosiaalisen median voima yllätti hoivakodin täysin.

– Emme olisi uskoneet, että kortteja tulee tuhansittain. Taustalla on varmaan ihmisten joulumieli ja halu tuottaa hyvää mieltä vanhuksille, sairaanhoitaja Nina Järvisalo pohtii.

Kortteja on lähetetty hoivakotiin eri puolilta Suomea, ja ulkomailtakin parisataa kappaletta. Kaukaisin tervehdys on saapunut Australiasta.

– En olisi voinut kuvitellakaan, että kortteja tulee niin kaukaa. Ymmärrän sen, että naapurit lähettelevät kortteja toisilleen, mutta niin niitä vain tulee ulkomailta saakka, Aili Hollström sanoo.

Sairaanhoitaja Nina Järvisalo kertoo, että joulukortit ovat tuottaneet paljon iloa hoivakodin asukkaille ja henkilökunnalle. Juulia Tillaeus / Yle

Kaikki eivät saa yhtään korttia

Hoivakoti pyysi ihmisiltä joulutervehdyksiä, sillä kaikki asukkaat eivät saa kortteja ollenkaan.

– Halusimme, että hekin ilahtuisivat korttien saamisesta. Joulukorttien lähettäminen ja saaminen on ollut heille tärkeä asia aikanaan, ja haluamme pitää yllä perinnettä, kertoo sairaanhoitaja Nina Järvisalo.

Myös Aili Hollströmille korteilla on suuri merkitys.

– Olen joka joulu lähettänyt kortin kaikille läheisille sukulaisille ja ystäville. Se on hirvittävän tärkeä ele, josta saa paljon iloa. Kortteja saadessani olen kiitollinen siitä, että joku muistaa. Ei haittaa, vaikka kortit tulisivat tuntemattomilta ihmisiltä.

Juulia Tillaeus / Yle

Hoivakodin saamiin joulukortteihin on raapustettu pitkiä tervehdyksiä, runoja ja toivotuksia. Onpa korttien mukana lähetetty myös villasukkia ja makeisiakin.

– Tervehdykset herättävät paljon tunteita. Hymyä ja itkua ja kaikkea, mutta vanha osaa sitä kaikkea, Aili Hollström toteaa.

Korttivirta kiihtyy

Kortteja on aseteltu esille hoivakodin yleisiin tiloihin ja jaettu asukkaille. Valtavasta määrästä on voitu jakaa kaikkiin kaupungin hoivakoteihin. Parhaimpina päivinä hoivakotiin on tullut yli 1 500 korttia.

– Luulen, että korttien tulo vain kiihtyy, mitä lähemmäs joulua mennään. Voi olla, että niitä tulee vielä joulun jälkeenkin, sairaanhoitaja Nina Järvisalo hymyilee.

Tarkoituksena on pyytää joulukortteja myös ensi vuonna.

– Kortit ovat tuottaneet ihan valtavasti iloa sekä asukkaille että meille hoitajille. Korteista välittyy ihmisten lämpö ja välittäminen, sanoo Järvisalo.