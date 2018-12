Lelumuseon perustanut rakastaa nukkekotejaan: "63-vuotiaana mietin, tuleekohan minusta koskaan aikuista"

Tornion Joulu- ja lelumuseon omistaja Leena Keränen on joulutunnelmissa. Elämä lelujen keskellä on kuin portti lapsuuden jouluihin.

Valtakunnan rajan tuntumassa Torniossa sijaitseva Joulu- ja lelumuseo Lekkermanni viettää toista jouluaan. Eteisessä odottaa omistaja Leena Keränen tonttulakki päässään.

Kierroksen aloitamme huoneesta, josta löytyy museon ylpeyden aihe. Huone on täynnä nukkekoteja.

Keräsellä on lähes täydellinen Lundby-nukkekoti kokoelma. Antti Ullakko

– Minulla on lähes täydellinen Lundby-nukkekotikokoelma. Muutama esine minulta vielä puuttuu, esimerkiksi vuoden 1966 musta flyygeli tulee heti mieleen. Se on kuin pelaisi isoa palapeliä, kun miettii puuttuvia osia: oikeanikäinen keittiön hella, matto tai jokin muu, Keränen kertoo.

Mutta mikä saa aikuisen ihmisen innostumaan leluista näin kertakaikkisesti? Jouluakin Keränen odottaa joka vuosi kuin lapsi konsanaan.

– Nyt 63-vuotiaana mietin, tuleekohan minusta koskaan aikuista. Valtavan ihana muisto lapsuuden jouluista jaksaa vielä tämän ikäisenäkin sykähdyttää ja tuntuu, että tunne vain voimistuu iän myötä.

Leena Keränen katselee rakentamaansa nukkekotia. Antti Ullakko

Keränen on myös innokas askartelija. Hänen rakentamassaan monikerroksisessa nukkekodissa on huoneistoja molemmin puolin taloa. Sieltä löytyy muun muassa leipomo, kirjakauppa ja Marimekon myymälä. Hän on myös kirje- ja lahjavaihdossa eri puolille maailmaa muiden nukkekotiharrastajien kanssa.

– Suurimman osan kalusteista ja koristeista olen tehnyt itse. Olen lähettänyt näitä myös kirjeenvaihtokavereille ja osa kalusteista on siis sieltä vaihdossa tulleita.

Keräsen rakentamassa nukkekodissa on muun muassa leipomo, kirjakauppa ja Marimekon myymälä. Antti Ullakko

Nukkekodin alakerrassa palvelee Marimekon myymälä. Antti Ullakko

Keräsen askartelemat luistimet ja potkuri. Antti Ullakko

Keräilijät ovat onnellisia ihmisiä

Erilaisia leluja ja koristeita museossa on kolme huoneellista: myös ala- ja yläkerran aulatilat ovat täynnä. Esineiden tarkkaa lukumäärää ei tiedä Keränen itsekään. Luettelointia hän on tehnyt kesällä ja aina kun ollut ylimääräistä aikaa. Tällä hetkellä listalla on vajaat 3 000 esinettä, mutta siinä tuskin lienee vielä puoliakaan ja lisää tavaraa tulee lahjoituksina.

Vitriinissä on sammakkoaiheisia esineitä ja leluja hieman vajaa 1 400 kappaletta. Antti Ullakko

Seuraavaksi ihailemme lasivitriiniä, joka on pullollaan sammakkoaiheisia esineitä. Joulupalloja, pehmoleluja, avaimenperiä, koristeita, lasten kirjoja. Sammakkoesineitä on kaiken kaikkiaan 1 322 kappaletta. Sammakon päällä koristetun pyykkipojan välissä on paperilappu, jossa on Goethen mietelause: "Keräilijät ovat onnellisiä ihmisiä".

Tämä tuntuu pitävän ainakin Keräsen kohdalla paikkansa.

Väite tuntuu pitävän ainakin Keräsen kohdalla paikkansa. Antti Ullakko

Hän kertoo kehittyneensä keräilijänä ajan saatossa. Esille tulevan esineen historialla on aiempaa suurempi painoarvo, kun hän ennen osti kaiken, mikä silmää miellytti. Tavaraa tarttui mukaan kirpputoreilta, antiikkiliikkeistä ja ulkomaanmatkallakin ensimmäinen vierailukohde oli vanhojen lelujen myymälä.

"Siinä kohtaa mieheni ymmärrys meinasi loppua"

Leluja ja jouluesineitä Keränen on kerännyt yli 30 vuotta. Museon perustamisidea sai alkunsa Kreetan-matkalla. Keräsen pariskunta oli lähtiessä vaihtanut Kreikan valuuttaa ja jo ensimmäisenä lomapäivänä Keränen bongasi antiikkileluja myyvän liikkeen ja vanhoja saksalaisia leluja, jotka oli pakko hankkia.

– Siinä kohtaa mieheni ymmärrys meinasi loppua, kun ensimmäisenä lomapäivänä tuhlasin aimo summan saksalaisiin antiikkileluihin. Hänen mielestään lomalla olisi ollut kiva esimerkiksi syödä vähän normaalia hienommin.

Pilke silmäkulmassa Keränen kertoo, että lomamatkan aikana hänessä heräsi ajatus, hieman auringonpistoksen vaikutuksesta, perustaa joulu- ja lelumuseo. Keränen perusti museon ensimmäisen kerran vuonna 2004, mutta kiinteistön vuokra oli kallis ja kokeilu jäi hyvin lyhytaikaiseksi. Museohaaveet Keränen hautasi yli vuosikymmeneksi.

Vähitellen myös aviomieheltä on alkanut löytyä ymmärrystä ajatukselle. Toissa kesänä Keräselle tuli täytenä yllätyksenä, kun hänen miehensä näytti tarjouskaupalla myynnissä olevaa kiinteistöä ja ehdotti, että tuossahan olisi paikka lelumuseolle.

Joulu- ja lelumuseo Lekkermanni. Antti Ullakko

Tarjous meni läpi ja kaupat tehtiin. Mies on myös innokkaasti viime kesänä kunnostanut museota niin sisältä kuin ulkoa. Hän lähti myös Keräsen mukaan opiskelemaan museologiaa.

– Nyt voin hyvillä mielin sanoa, että tämä on meidän yhteinen harrastus, vaikka tämä minun innostuksestani on lähtenyt.

Yksi huone on omistettu lähes kokonaan nukeille. Antti Ullakko

"Kiireet tyssäävät joulurauhan julistuksen ajaksi"

Päätämme kierroksen huoneeseen, josta aloitimme. Nukkekotien lisäksi huonetta koristavat vanhat ruotsalaiset joulujulisteet, joulukuusi ja hyllyyn aseteltu posliininen teeastiasto. Kuusesta roikkuu Keräsen opiskeluaikoina ostamat joulukoristeet ja -pallot. Keskustelu kääntyy jouluun ja lapsuuteen.

Joulujulisteita, tanskalainen nukkekoti ja posliininen teeastiasto. Antti Ullakko

Kaikista lapsuuden jouluista muistot eivät ole pelkästään ihania. Parhaiten mieleen jääneeseen jouluun liittyvät enemmän kyyneleet kuin ilon hetket.

– Minulla on viisi isoa siskoa ja joku niistä sanoi, että joulupukkia ei ole olemassa. Siinä piti ulos mennä itkemään, kun ei voinut isompien siskojen nähden itkeä. Sisälle tullessa päätin, että en ikinä kerro nuoremmille sisaruksille, ettei niiden tarvitse kokea näin ikävää joulua.

Sittemmin Keräsen joulut ovat olleet iloisempia. Perheelle on kehkeytynyt myös vuosien varrella läjäpäin jouluperinteitä.

Esimerkiksi jouluaterialle on oma astiastonsa ja kiireet tyssäävät joulurauhan julistuksen ajaksi. Ennen ateriointia lausutaan ruokarukous ja perheen lapset järjestävät muille ohjelmaa. Joku laulaa, toinen soittaa ja runojakin lausutaan.

– Sitten meillä ei joululahjoja avata sillä tavalla, että pukin käynnin jälkeen rynnätään avaamaan paketteja, vaan meillä kiertää yhdet sakset ja jokainen vuorollaan avaa yhden paketin ja sitten alkaa uusi kierros ja uusi kierros ja uusi kierros.