Herätys: Pomon palaute voi saada loistamaan tai musertaa itsetunnon, joulun hittilelut loppuneet jo osasta kauppoja, lunta tulee etelässä ja idässä

Pomon palaute saa työntekijän loistamaan tai musertaa itsetunnon palasiksi

Työpaikallakin on todistusten jaon aika. Esimiehen on aika antaa palautetta vuoden aikana tehdystä työstä. Kun työntekijän puurtaminen huomataan, hän tuntee itsensä tarpeelliseksi ja työmotivaatio kasvaa. Palautteen antaminen ei ole työntekijän lyttäämistä. Eikä se ole vain pomon velvollisuus, vaan vastuu siitä kuuluu myös työntekijöille. Pomokin haluaa kuulla, mikä on hyvin tai vaatii petraamista.

Joulun hittilelut loppuneet jo osasta kauppoja – yllätyslelut pitävät edelleen pintansa suosikkeina

Jarkko Riikonen / Yle

Monen lapsen joululahjatoive on tänä vuonna ollut yllätyslelu eli lelu, jonka sisältö ei ole kokonaan tiedossa vielä ostohetkellä. Tällaisia leluja ovat esimerkiksi Scruff-a-luv-lemmikit: karvapalloja, joista tulee kastelemalla ja harjaamalla joko kissa-, koira- tai kanipehmoeläin. Yllätyslelut ovat niin suosittuja, että osassa verkkokauppoja ja kivijalkakauppoja niitä ei enää ole.

Vanhemmat ovat oppineet vaatimaan koulujen joulujuhlilta uskonnottomuutta

Esa Huuhko / Yle

Opetushallituksen ohjeistus on selkeä: juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eikä yksittäisen virren laulaminen tee juhlasta uskonnon harjoittamiseen verrattavaa tilaisuutta. Osa kouluista kuitenkin rikkoo näitä sääntöjä. Vanhemmat ovat oppineet viestimään koulujen kanssa asiasta ja tarvittaessa valittamaan eduskunnan oikeusasiamiehelle. Aihe on herkkä ja jakaa mielipiteitä. Koulut ovat varpaillaan vanhempien vaatimusten edessä, vanhemmat taas pelkäävät, että asian esiin nostaminen leimaa heidän lapsensa.

Libyassa siirtolaiset viettävät kuukausia epäinhimillisissä oloissa

Siirtolaisia Njilan pidätyskeskuksessa lähellä Tripolia syyskuussa. Tuhannet siirtolaiset joutuvat majoittumaan Libyassa ahtaissa pidätyskeskuksissa. EPA

Tiukentunut valvonta meri- ja aavikkorajoilla on vain pahentanut siirtolaisten olosuhteita. Tutkijan mukaan siirtolaiset viettävät nykyään jopa kuukausia epäinhimillisissä oloissa odottamassa pakomahdollisuutta. Salakuljettajat pitävät ihmisiä tyypillisesti esimerkiksi varastorakennuksissa ja hylätyillä maatiloilla.

Sää kylmenee vähitellen

Yle

Aamu valkenee pilvisenä ja lumisateita tulee lähinnä etelässä ja idässä. Uudellamaalla lumikuurot ovat paikoin sakeita, ennustaa Ylen meteorologi Henri Nyman. Päivän edetessä säässä ei tapahdu suuria muutoksia, joskin lumisateet vähitellen heikkenevät. Lue lisää Ylen sääsivuilta.