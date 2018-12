Kun eläintaudit on puhdistettu, avataan Lindholm karkoitettaville turvapaikanhakijoille – Video: Tällainen olisi Tanskan karkotussaari

KALVEHAVEN Lindholmin saaren rakennukset hohtavat hämärän läpi valkoisina vastarannalle, Kalvehaven kylään. Siitä huolimatta moni Kalvehaven asukkaista ei ole käynyt saarella tai tiennyt siitä juuri mitään ennen kuin vasta muutama viikko sitten.

Silloin Lindholmin saaresta tuli maailmankuulu.

Syynä on Tanskan hallituksen parin viikon takainen päätös. Sen mukaan rikoksiin syyllistyneet, karkoituspäätöksen saaneet turvapaikanhakijat lähetetään Etelä-Själlannissa, Stegen lahdella sijaitsevalle Lindholmin saarelle.

Käännytyskeskuksen pitäisi olla käytössä parin vuoden kuluttua. Sitä ennen Lindholm pitää puhdistaa.

Mantereelle erottuu, kuinka saarella olevan krematorion piippu puhaltaa savua. Kasarmimaiset rakennukset kätkevät sisäänsä eläintautien kirjon viime vuosisadalta lähtien.

Jos hallituksen suunnitelmat toteutuvat, lautta kuljettaa rikoksiin syyllistyneitä, karkoituspäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita Lindholmin saarelle viimeistään vuonna 2021. Mads Claus Rasmussen / EPA

Älytön päätös

Jokaisella Kalvehaven kyläkaupassa asioivalla on näkemys asiasta. Kirsten Jensen tuntee itsensä turvattomaksi.

– Saaren käännytyskeskukseen tulevilla asukkailla on takanaan rikostuomio. Se aiheuttaa meille turvattomuutta. Emme tiedä, mitä se tuo tullessaan, Kirsten Jensen sanoo.

Kirsten Jensen arvelee, etteivät paikalliset ihmiset tiedä suunnitellusta käännytyskeskuksesta tarpeeksi. Linda Söderlund

Käännytyskeskus on alueella kuuma puheenaihe. Kyläneuvosto on kutsunut illaksi kunnan asukkaat ja paikallispoliitikot keskustelemaan asiasta seurakuntatalolle. Kirsten Jensen ei pääse paikalle, mutta uskoo, että kaikki kynnelle kykenevät ovat siellä.

Maailmalla Tanskan hallituksen ratkaisu on ihmetyttänyt ja kuohuttanut. Turvapaikanhakijoiden asuttamista tarttuvien eläintautien tutkimuslaitoksen tiloihin on pidetty symbolisena, loukkaavana eleenä.

YK:n tasa-arvo- ja ihmisoikeusjärjestön johtaja Michelle Bachelet on huolestunut Tanskan suunnitelmista eristää kielteisen päätöksen saaneet turvapaikanhakijat omalle saarelle. Se on Bacheletin mielestä leimaavaa.

Kalvehaven asukkaita tuntuu vaivaavan eniten oman alueen tulevaisuus ja tulijoiden rikostausta. Puheista kuultaa nimby, not in my backyard eli ei minun takapihalleni -asenne.

Petter Torpfeldtia huolestuttaa, että käännytyskeskus vaikeuttaisi alueen kiinteistökauppaa. Linda Söderlund

Kaupan eteen mopoaan parkkeeraava Petter Torpfeldt miettii syntynyttä tilannetta myös ihmisoikeuksien kannalta.

– Muualla maailmassa vastaavia saaria suljetaan ihmisoikeuksien takia. Heitä pitäisi kohdella kunnollisesti, vaikka he ovat tehneet rikoksia, Torpfeldt pohtii.

Hänen mielestään hallituksen päätös on älytön.

– Eläminen ei ole nytkään täällä ihmisille helppoa. Etelä-Själlannissa ei tapahdu oikein mitään. Jos tänne halutaan lisää asukkaita, se ei onnistu käännytyskeskuksen tultua.

Kalvehaven satamakylä sijaitsee autoteitse noin sata kilometriä Kööpenhaminasta etelään. Riikka Uosukainen / Yle

Sosiaalidemokraatit tukevat eristyssaarta

Kööpenhaminassa Tanskan parlamenttitalossa oppositiopuolue sosialidemokraattien kansanedustaja Mattias Tesfayeon lähdössä viikonlopuksi Kalvehaveen kesämökilleen. Hän, kuten muutkin kansanedustajat, on median uutisoinnin takia hyvin perillä paikallisten asukkaiden ärtymyksestä.

Tesfaye ja sosiaalidemokraatit ovat asiassa yhtä tiukkoja kuin hallitus. Lindholm kelpaa sosiaalidemokraateille, mutta jos löytyy halvempi ratkaisu, sitä tuetaan.

– Me pidämme kiinni päätöksestä erottaa rikoksiin syyllistyneet muista. Haluamme heille uuden keskuksen, koska nykyisessä keski-Jyllannin käännytyskeskuksessa Kærshovedgårdissa on ollut häiriöitä, Tesfaye sanoo.

Tanskan maine maailmalla ei tunnu hetkauttavan parlamentin oppositio- tai päähallituspuolueita. Sosiaalidemokraatti Tesfayen mielestä kaikki kansainvälisissä lehdissä kirjoitettu ei ole totta.

– Olemme tottuneet siihen, että Tanskan ulkomaalaispolitiikka herättää huomiota. Me yritämme saada maahanmuuton kontrolliin. Se, jonka turvapaikkahakemus hylätään, saa lähteä maasta, Tesfaye sanoo.

Hallituspuolue Venstre ei aio luopua hankkeesta kansainvälisen tai paikallisen kuohunnan takia. Kansanedustaja Jane Heitmannin mielestä on luonnollista, että huomiota tulee, koska monet muutkin maat kamppailevat samojen asioiden kanssa.

– Meillä ei ole muita mahdollisuuksia. Käännytyskeskus perustetaan Lindholmiin. On hyvä, että saadaan rajattu alue, jossa turvattomuutta aiheuttaneet ihmiset oleskelevat, Venstren kansanedustaja Heitman sanoo.

Lautta kuljettaa Lindholmin saarelle tulevaisuudessakin, mutta vuoroväli harvenee nykyisestä. Mads Claus Rasmussen / EPA

Puhdistus voi viedä vuoden

Kalvehaven satamassa puhaltaa hyytävä pohjoistuuli eikä paikalla näy ristinsielua. Pienen vierasvenesataman toiminta on hiljentynyt. Osa veneistä on nostettu suojaan, mutta laitureissa keikkuu vielä purjeveneitä. Niiden mastojen vantit ujeltavat tiukoissa tuulenpuuskissa.

Lauttarannassa vaalea Peugeot odottaa kuljetusta Lindholmiin.

Saarelle pääsee vain luvalla, jonka myöntää siellä isännöivän Tanskan teknillisen yliopiston eläinlääketieteellinen instituutti. Laitoksen työntekijöitä tai siellä asioivia kulkee lautan mukana joko jalkaisin tai autolla noin 80–100 päivittäin. Muilla ei ole saarelle tai lautalle asiaa.

Lautan kuljettaja töräyttää aluksen torvella terävän varoitusäänen, kun kuvaaja yrittää kävellä lautan sisälle. Rannassa olevalla aluksella on saaren nimi, mutta hyytävänä muistutuksena saaren käyttötarkoituksesta väliä kulkee myös Virus-niminen lautta.

Eläinten virustaudit eivät tartu ihmiseen, mutta ihminen voi kuljettaa niitä mukanaan. Juuri siksi lautan kuljettaja pelästytti torven töräyksellä kuvaajan tiehensä.

Jos käännytyskeskus avataan, kuljettaa lautta Lindholmiin tulevaisuudessa poliiseja, käännytyskeskuksen työntekijöitä ja keskuksessa väliaikaisesti asuvia karkotuspäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita. Riikka Uosukainen / Yle

Eläinlääketieteellisen instituutin eläinlääkärit ja tutkijat ovat tehneet turvalaboratorioissa kokeita ja testanneet rokotteita tarttuviin eläinsairauksiin, kuten suu-ja sorkkatautiin, vesikauhuun ja klassiseen ja afrikkalaiseen sikaruttoon.

Turvalaboratorioissa on ollut mahdollista tutkia elävää virusta suu-ja sorkkatautiin. Se on helposti leviävä, myös ilman välityksellä. Työntekijät joutuvat mennen tullen kulkemaan suihkun kautta.

Eläimiä on kuljetettu saarelle meritse lautalla tai ilmateitse helikopterilla. Sairaat eläimet on tapettu ja poltettu saaren omassa krematoriossa tutkimusten jälkeen.

Lindholmin rakennukset pitää siis puhdistaa, jälleenrakentaa tai osin purkaa. Pelkästään puhdistustyön on arveltu kestävän puolesta vuodesta vuoteen.

Eläinlääketieteellinen instituutti muuttaa saarelta ensi kesänä, minkä jälkeen voi alkaa sadan vuodepaikan ja 25:n lisäpaikan rakentaminen. Sen on arveltu vievän pari vuotta ja koko hankkeen maksavan noin 100 miljoonaa euroa.

Käännytyskeskuksen perustamiskustannukset jaetaan neljälle vuodelle, mutta jo nyt rahasumman on arvioitu olevan yksi suurimmista Tanskan budjetin yksittäisistä määrärahoista.

Kallis muutostyö on alueen asukkaille yksi syy vastustaa hanketta.

Kukaan ei halua keskusta

Tuuli on tyyntynyt seitsemän aikaan illalla, kun asukaskokous alkaa Kalvehaven seurakuntatalolla. Autojen valot valaisevat umpipimeää pientaloaluetta.

Ulkona on pari astetta pakkasta. Salin ylimmäisiä ikkunaluukkuja on avattu. Tiheissä riveissä istuvien asukkaiden posket punoittavat.

Väkeä on parisataa. Osa on läheltä kahdentuhannen asukkaan Kalvehavesta, osa kauempaa Vordingborgin kunnan muista kylistä. Vordingborgin kunnassa on kaikkiaan 47 000 asukasta.

Kyläneuvoston puheenjohtaja naurattaa väkeä kertomalla, että olutta saa salin nurkan baarista.

Kättely on vilkasta, koska paikalla on useita alueen johtavia poliitikkoja. Vaalit käydään puolen vuoden sisällä. Tanskan televisio tekee suoria haastatteluja sekä paikallisiin että valtakunnan tv-lähetyksiin.

Yksikään asukasillan puhujista ei kannata Lindholmin käännytyskeskusta. Riikka Uosukainen / Yle

Jörgen Lei on varustautunut hyvin monta tuntia kestäviin puheisiin. Lein jaloissa olevassa punaisessa termospullossa on kahvia.

Jörgen Lei työskenteli Lindholmin saaressa 30 vuotta eläinlääketieteellisen instituutin rokoteosaston päällikkönä. Hänen mielestään saari on hallituksen suunnittelemaan käyttöön aivan liian pieni eikä turvallisuutta voida taata.

– Lautalla voi tulla paljon turvapaikanhakijoita maihin yhtä aikaa. Miten monta poliisia tarvitaan, jos Kalvehaven Brugsen-ruokakauppaan tulijoita on 25, Jörgen Lein kysyy poliitikoilta. Jos kylän ainoa kauppa Brugsen suljetaan, meidän käy huonosti.

Pääministeri ei vastaa kahvikutsuun

Michael Seiding Larsen on päähallituspuolue Venstren edustaja, muttei kannata Lindholmin saaren käännytyskeskusta. Riikka Uosukainen / Yle

Asukaskokouksessa ideoidaan, miten kunnanjohto voisi estää hallituksen hankkeen. Joku ehdottaa, että saarella olevat rakennukset voitaisiin suojella, toinen esittää rakennusten purkukieltoa. Kaikkien puolueiden paikallispoliitikot ovat asukkaiden kanssa samaa mieltä: käännytyskeskus on pysäytettävä.

Kyläneuvoston painattamassa julisteessa lukee "Me sanomme ei kiitos". Kunnan toinen apulaispormestari Michael Seiding Larsen asettuu hanakasti sen viereen kuvattavaksi.

– Minusta Lindholmiin suunniteltu käännytyskeskus on huono ajatus sekä taloudellisesti että ihmisoikeuksien kannalta, Michael Seiding Larsen sanoo. Larsen on päähallituspuolueen Venstren edustaja, mutta puolueensa johdon kanssa eri linjoilla.

Hän kertoo kutsuneensa itsensä pääministeri Lars Løkke Rasmussenin luo kahveille kertoakseen paikallisten huolista, mutta vastausta ei ole toistaiseksi kuulunut.

Kalvehaven asukasilta ei jää ainoaksi. Jo seuraavaksi maanantaiksi kootaan taas alueen poliitikkoja ja paikallisia ihmisiä vastustamaan karkotuskeskuksen perustamista.

