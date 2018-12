Yle Budapestissa: Unkarin hajanainen oppositio löysi toisensa, mutta mielenosoitukset eivät uhkaa pääministeri Orbánin asemaa

BudapestKansanedustaja Bernadett Szélin lääkkeet ovat yhä poliisin hallussa maanantaiaamun tapahtumien seurauksena. Szél oli mennyt muutaman muun kansanedustajan kanssa Unkarin yleisradioyhtiön MTVA:n toimitukseen tapaamaan toimituksen johtoa.

Tarkoitus oli yrittää saada esittää silloin neljättä päivää jatkuneiden mielenosoitusten vaatimukset julkisuudessa. Lopputulos oli, että MTVA:n yksityiset vartijat heittivät Szélin ja muut kansanedustajat väkivalloin pihalle – kansanedustajan riippumattomuudesta piittamatta.

– Oli kamala tilanne kun tajusin, että olen isojen turvamiesten käsissä. He heittivät meidät ulos. Kollegani oli vähällä lyödä päänsä rakennuksen terävään kulmaan, Szél kertaa tapahtumia seuraavana päivänä.

Hän näyttää Budapestin parlamenttitalon goottilaisessa salissa puhelimestaan videota tilanteesta, jossa kansanedustaja Ákos Hadházya retuutetaan ovesta pihalle.

Szélin lääkkeet ja muuta omaisuutta jäi poliisin haltuun. Kansanedustajien viiden kohdan vetoomusta ei koskaan käsitelty valtion hallitseman yleisradioyhtiön kanavilla. Välikohtaus kuitenkin puhalsi lisää virtaa mielenosoitusliikkeeseen.

Seuraavana iltana MTVA:n edustalle kokoontui pari tuhatta ihmistä piittamatta pakkasesta tai siitä, että toimitus sijaitsee suhteellisen syrjäisellä teollisuusalueella.

– Luin netistä, mitä kansanedustajille tehtiin MTVA:n toimituksessa. Tämä on törkeää. Siksi olen täällä, sanoi EU-lippua heiluttanut László Kopácsy väkijoukossa seuraavana iltana.

Lavalla puheita pitivät poliitikot opposition laidasta laitaan, äärioikeiston Jobbik-puolueesta vasemmiston sosialisteihin.

– Tämä on ensimmäinen kerta kun oppositiopuolueet koordinoivat toimiaan käytännössä, sanoo tutkija Bulcsú Hunyadi Political Capital -tutkimuslaitoksesta.

– Olimme yhdessä parlamentin täysistunnossa, ja menimme kaduille yhdessä, Szél vahvistaa.

Työaikalaki synnytti mielenosoitukset

Oppositio löysi toisensa viime viikolla, kun Viktor Orbánin Fidesz-puolueen johtama hallitus hyväksytti parlamentissa enemmistönsä turvin työaikalainsäädännön uudistuksen, joka pidentää sallittua ylityön määrää 250:stä 400:aan tuntiin. Se myös pidentää aikaa jonka kuluessa työnantajan on korvattava ylityöt vuodesta kolmeen vuoteen.

Lopputulos oli Unkarin isoimmat mielenosoitukset sitten vuoden 2014. Sunnuntaina kaduilla oli enimmillään 10 000–15 000 ihmistä. Seuraava mielenosoitus on kutsuttu koolle ensi viikonvaihteeksi.

Orbánin ei kuitenkaan tarvitse pelätä asemansa puolesta, sanoo Hunyadi.

– Niin kauan kuin Orbán voi varmistaa, että hänen äänestäjänsä ja valtaosa kansasta Unkarissa saa vain uutisia jotka ovat hallitukselle myönteisiä, mielenosoitukset eivät ole hänelle ongelma, Hunyadi sanoo.

Valtaosa Unkarin tiedotusvälineistä on hallitukselle myönteisiä. Niissä mielenosoitukset on kuvattu lähinnä pienilukuisen huligaanijoukon toimintana, jota tukee Yhdysvalloissa asuva sijoittaja George Soros.

Mutta tilanne voi muuttua, jos oppositio onnistuu viemään sanomaansa suoraan äänestäjille Budapestin ulkopuolellakin. Myös ammattiliitoilla voi tutkijan mukaan olla tärkeä rooli tyytymättömyyden kanavoimisessa.

Mielenosoitukset eivät muuta mitään Zoltán Kovács

Työaikalain kanssa samaan aikaan hallitus vei läpi oikeuslaitoksen uudistuksen. Se luo erillisen hallinto-oikeuksien järjestelmän oikeusministerin suoraan poliittiseen ohjaukseen. Ministeri nimittää hallinto-oikeuksien tuomarit.

– Oikeuslaitos on ollut demokraattisten arvojen viimeinen linnake. Luomalla hallinto-oikeusjärjestelmän hallitus saa valtavan vallan tähän osaan oikeuslaitoksesta, Hunyadi sanoo.

"He rikkoivat sääntöjä"

Hallituksella ei olekaan aikeita peruutella lainsäädäntöhankkeissaan. Päinvastoin, sanoo Orbánin päätiedottaja ja hallituksen äänitorvi Zoltán Kovács haastattelussa toimistossaan parlamenttitalon kupeessa.

– Mielenosoitukset eivät muuta mitään, koska niiden järjestäjät ovat marginaalisia poliittisia puolueita, joiden painoarvo on mitattu viime vaaleissa huhtikuussa. Useimmat niistä ovat parlamentin äänikynnyksen tienoilla tai alla, Kovács sanoo.

Siis teidän mielestänne ihmiset eivät vastusta tätä lakia, vaan tämä on vain poliittista masinointia?

– Koska mitään ei voida tehdä työntekijän tahtoa vastaan, uskomme että tämä on työntekijän edun mukaista.

Mutta täällä marssii kuitenkin isoja joukkoja. Yli 10 000 ihmistä toissa iltana, ja se jatkui maanantai-iltana. He eivät kaikki olleet poliitikkoja?

– Pitää olla tarkkana numeroiden kanssa. Se että joku sanoo 10 000 tai 15 000, todellisuudessa heitä oli ehkä pari sataa tai ehkä pari tuhatta.

Onko mielestänne ihan okei, että ministeri nimittää suoraan tuomarin?

– Koska niin on monissa muissakin Euroopan maissa, se ei ole ongelma.

Onko mielestänne hyväksyttävää että kansanedustajat heitettiin ulos MTVA:n toimituksen tiloista?

– He rikkoivat paitsi sääntöjä, myös lakia. Se oli väistämätöntä.

Fidesz on sanonut että George Soros on jotenkin näiden mielenosoitusten takana. Uskotteko ihan oikeasti niin?

– Kaduilla ovat poliittiset puolueet, kansalaisjärjestöt, poliittiset aktivistit, jotka tunnemme hyvin kahdeksan viime vuoden ajalta. He liittyvät George Sorosiin ja hänen organisaatioihinsa. Se on selvä kuvio. Meillä on tästä todisteita, että Soros ja hänen organisaationsa ovat tämän organisaation takana.

Miten niin takana? Rahoittamassa vai antamassa määräyksiä?

– Sorosista on tullut entistä enemmän poliittinen toimija viimeisen parin vuoden aikana. Ei vain Unkarissa vaan koko Euroopassa. Hän ja hänen organisaationsa ovat tulleet sellaisille politiikan aloille, joita ei ole koskaan tarkoitettu kansalaisjärjestöille ja siviileille, koska niiden mandaatti tulee demokraattisista vaaleista.

