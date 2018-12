Britannian liike-elämä kertoo seuraavansa kauhulla poliitikkojen brexit-vääntöä: ”Aika ei riitä kovaan brexitiin valmistautumiseen”

Britannian liike-elämän edustajat arvostelevat yhteisessä julkilausumassaan maan poliitikoita keskinäisestä kinastelusta sen sijaan, että nämä keskittyisivät käytännön toimiin brexitiin varautumiseksi.

Asiasta kirjoittavat muun muassa BBC (siirryt toiseen palveluun) ja Sky News (siirryt toiseen palveluun).

Edustajat kertovat seuraavansa kauhulla parlamentin kiistoja brexitistä, kun Britannian EU-eroon on aikaa enää sata päivää.

Britannian hallitus ilmoitti eilen lähettäneensä kirjelmän yli 140 000 yritykselle, jossa niitä kehotetaan ottamaan käyttöön varasuunnitelma siltä varalta, että Britannia lähtee EU:sta ilman sopimusta. Hallitus aikoo lisäksi julkaista perjantaina 100-sivuisen tietopaketin asiaan liittyen.

Liike-elämän edustajat kertovat pitävänsä päivänselvänä, ettei yrityksillä riitä aika varautua sadan päivän sisällä kovan brexitin aiheuttamiin häiriöihin ja epäjärjestykseen.

– Meidän ei pitäisi olla tässä tilanteessa, ilmaistaan julkilausumassa, jonka ovat allekirjoittaneet Britannian kauppakamari, maan teollisuutta edustava Confederation of British Industry -järjestö, valmistusteollisuuden yritysten järjestö EEF, pieniä yrityksiä edustava FSB ja vaikutusvaltainen yritysjohtajien ryhmä The Institute of Directors.

Kyseiset elinkeinoelämän organisaatiot edustavat satojatuhansia brittifirmoja.

Britannian hallituksen ministerit ilmoittivat eilen päässeensä yksimielisyyteen siitä, että valmistautuminen sopimuksettomaan brexitiin on hallituksessa etusijalla.

Jos Britannia ei saa minkäänlaista sopimusta aikaan brexitistä, siirtyy maa EU:n ulkopuolelle, ja sen rajat menevät kiinni käytännössä yhdessä yössä, jolloin myös tullimuurit nousevat välittömästi.

Aiheesta lisää:

Brexit: 'Horrified' firms warn time is running out (siirryt toiseen palveluun)

Brexit-ministeri: Sopimus halutaan, mutta sopimuksettomaan eroon varaudutaan vahvemmin