Keskustaministerit esittävät energiajuomien kieltämistä alle 15-vuotiailta

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä sekä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko esittävät energiajuomien myynnin kieltämistä alle 15-vuotiaille. Nykyinen hallitus ei ehdi saattaa uutta lakia voimaan, mutta ministerit vaativat myyntikiellon kirjaamista seuraavan hallituksen ohjelmaan.

Leppä ja Saarikko pyysivät syyskuussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta kokoamaan katsauksen energiajuomien ja niitä vastaavien tuotteiden vaikutuksista lasten terveyteen ja hyvinvointiin. Katsaus luovutettiin tänään ministereille.

– Pidän tärkeänä tehdä uusia toimia energiajuomien käytön vähentämiseksi. Tieteellinen näyttö niiden haitallisuudesta ei jää epäselväksi, Leppä toteaa ministerien yhteisessä tiedotteessa.

Energiajuomien kofeiinipitoisuudet ovat korkeita, mikä tekee niiden runsaasta käytöstä terveydelle haitallista. Pahimmillaan suuri kofeiinimäärä voi aiheuttaa rytmihäiriöitä ja johtaa sydänkohtaukseen, jopa kuolemaan.

Osa kaupoista rajoittaa jo nyt energiajuomien myyntiä

THL on suositellut energiajuomien myynnin kieltämistä alle 16-vuotiaille. Osa kaupoista on ottanut suosituksen vastaan ja alkanut rajoittaa energiajuomien myyntiä lapsille.

Kaikki kaupat eivät ole kuitenkaan lähteneet rajoittamaan myyntiä. Tästä syystä ministerit ovat päätyneet lainsäädönnön kannalle.

– Vaihtoehto lainsäädännölle olisi myös, että energiajuomia myyvät kauppa- ja kioskiketjut sitoutuvat toteuttamaan muutoksen vapaaehtoisesti, Leppä sanoo.

Tämä vaihtoehto olisi lainsääntöä nopeampi. Lepän mukaan asiasta on tarkoitus käydä keskusteluja ensi vuoden alussa.

Energiajuomien kieltovaatimukset voimistuneet Euroopassa

Lasten ja nuorten energiajuomien kulutukseen on kiinnitetty huomiota eri puolilla Eurooppaa ja vaatimukset tiukoista ikärajoista ovat voimistuneet. Ensimmäisenä asiaan puuttui Liettua, joka kielsi energiajuomien myynnin alaikäisille neljä vuotta sitten.

Brianniassa on vireillä laki, joka kieltää energiajuomien myynnin lapsille. Tällä hetkellä Britanniassa väännetään siitä, pitäisikö kiellon koskea alle 16-vuotiaita vai alle 18-vuotiaita.

Myös muualla maailmassa energiajuomat on otettu tiukasti sääntelyn piiriin. Saudi-Arabia on kieltänyt täysin energiajuomien mainonnan ja rajoittanut juomien myyntiä. Yhdysvalloissa puolestaan lääkärien ammattijärjestö American Medical Association on vaatinut energiajuomien mainonnan kieltämistä alaikäisille.

