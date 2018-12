Suomen nuorin kunnanjohtaja aloittaa työnsä tammikuussa – 26-vuotias Teemu Heinonen: "Uskon, että joudun todistamaan pätevyyteni"

Teemu Heinonen on Nousiaisten (siirryt toiseen palveluun) uusi kunnanjohtaja. 26-vuotias Heinonen kertoo odottavansa kunnanjohtajan töitä innolla.

– Työ näyttäytyy isona haasteena. Odotan silti innolla kunnanjohtajan tehtäviä ja henkilökuntaan tutustumista. Kunnanjohtajuus on ollut minulle tietyllä tavalla unelma urapolulla, Heinonen kuvailee tuntojaan.

Heinosen aloittaessa kunnanjohtajana Nousiaisissa, hänestä tulee Suomen nuorin kunnanjohtaja. Titteliä on tähän asti pitänyt Suomussalmen kunnanjohtajana työskentelevä Erno Heikkinen.

– Hän on minua vuoden vanhempi.

Heinonen uskoo, että nuoruus on työssä myös vahvuus.

– Kyllä kokemusta olisi myös hyvä olla ja uskon, että joudun todistamaan pätevyyteni. Toivon, että kunnanhallituksen puheenjohtaja Olli Sillanpää (kesk.) tarjoaa tukea ja mentorointia.

Heinonen on kotoisin Keski-Pohjanmaalta Kannuksesta. Koulunsa mies on käynyt Tampereella ja viime vuodet asunto on löytynyt niin Tampereelta kuin Lahdesta. Lahdessa mies on työskennellyt vs. hallintopäällikkönä vuoden 2017 syksystä lähtien.

Asunto on vielä hakusessa

Viidentuhannen asukkaan Nousiainen valitsi marraskuussa kunnanjohtajaksi Anitta Hietaniemen. Hän ei ottanut tarjottua virkaa vastaan. Hietaniemi on valittu Pälkäneen hallintojohtajaksi. Aiemmin Nousiaisten kunnanjohtajana työskenteli Jaana Karrimaa. Hän ja lähes koko kunnan johtoryhmä erosi vesikriisin jälkimainingeissa syksyllä. Jaana Karrimaa ehti työskennellä kunnanjohtajana vuoden päivät.

Varasijalta kunnajohtajaksi nouseva Heinonen lupaa sitoutua Nousiaisiin.

– Kyllä minä tähän sitoudun, enkä ole lähdössä mihinkään. Edessä tulee olemaan vaikeita päätöksiä, jotka koettelevat varmasti kunnanjohtajaakin. Koen olevani niin ihmisenä kuin johtajanakin sellainen, että ensimmäisenä en ole lähtemässä. Koen olevani soveltuva tähän tehtävään.

Asuntoasiat ovat miehellä vielä kesken.

– Tässä on vielä monia asioita järjesteltävänä. Katsoin kuitenkin jo, että vuokra-asuntoja on vähän heikosti saatavilla. Tarkoitus on kyllä muuttaa pitkäaikaisesti Nousiaisiin.

Heinonen lupaa olla helposti lähestyttävä

Teemu Heinonen arvioi, että vesikriisi puhuttaa kunnassa vieläkin. Viime tammikuussa sadat kuntalaiset sairastuivat, kun putkirikon seurauksena jätevettä joutui asukkaiden juomaveteen. Vesikriisin hoito johti kovaan arvosteluun kunnassa.

– Vesikriisi on vaikea asia. Toivon, että se voitaisiin kuitenkin jättää taakse ja pääsemme rakentamaan toimintaa nykyisen toiminnan päälle. Saisin aloittaa puhtaalta pöydältä. Katsoisimme enemmän tulevaisuuteen kuin menneisyyteen, Heinonen pohtii.

Heinonen aloittaa Nousiaisten kunnanjohtajana loppiaisen jälkeen. Ennestään kunta ei ole kovin tuttu. Varsinais-Suomi on jo tutumpi.

– Nousiaisiin perehdyin enemmän työnhaun yhteydessä. Tyttöystävällä on sukulaisia Turun seudulla ja Uudessakaupungissa, joten alue on tuttu sitä kautta.

Heinonen kertoo olevansa diplomaattinen johtaja.

– Kyllä tässä ajassa ehkä korostuu henkilöstöjohtajuus. Nousiaisissa henkilöstö on ollut kovilla ja toivon, että pystyn heitä palvelemaan ja sitä kautta myös kuntaa. Haluan olla helposti lähestyttävä ja esimerkin kautta johtava kunnanjohtaja. Sellainen, joka tekee itse paljon ja kannustaa muitakin tekemään parhaansa.

