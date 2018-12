Matkailubuumi jatkuu – yritykset investoivat yli 20 miljoonaa Rovaniemelle

Tänä talvena tarjolla on noin 600 vuodepaikkaa viime vuotista enemmän.

Rovaniemen yritykset investoivat alkaneeseen talvisesonkiin yli 20 miljoonaa euroa. Tänä talvena tarjolla on noin 600 vuodepaikkaa viime vuotista enemmän.

Esimerkiksi keskustaan on avattu uusi hotelli ja Santaparkin sekä Joulupukin Pajakylän mökkikyliä on laajennettu.

Tavallista eksoottisempi majoituspaikka on Rovaniemen Apukassa. Komsiossa yövytään kotaa muistuttavan majan katon rajassa. Paikka on saanut innoituksen saamelaisesta perinteestä. Yhteensä Napapiirin pohjoispuolella sijaitsevaan Apukka Resortiin on valmistunut noin 200 uutta vuodepaikkaa lasisiin revontulikotiin.

Myös Joulupukin Pajakylän Snowman Worldin Glass Resort on laajentanut toimintaansa avaamalla oman ravintolan sekä uusia lasikotahuoneistoja. Lapin ensimmäisen kiinalaisinvestoinnin Nova Skyland Hotellin laajennusta rakennetaan parhaillaan.

Rovaniemellä on avattu myös muita uusia ravintoloita.

Lisäksi lentoasema Finavia käyttää tänä ja ensi vuonna Rovaniemen lentokenttään 25 miljoonaa euroa. Kentän laajennustyöt valmistuvat ensi vuoden loppuun mennessä.

Rovaniemen ja Lapin matkailutalvesta odotetaan ennätyksellisen vilkasta.