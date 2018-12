Keskelle ei mitään rakennettu outlet-kylä vetää keskimäärin tuhat asiakasta päivässä: "Ihmiset ovat kokeneet täällä vau-efektin"

Vaalimaan rajanylityspaikan tuntumassa sijaitseva Zsar Outlet Village jäljittelee pientä kaupunkia, jossa on kansainvälisten merkkiliikkeiden tehtaanmyymälöitä.

Tämä on Suomen ensimmäinen outlet-ostoskylä. Se on nyt ollut avoinna kuukauden.

Markkinointijohtaja Pekka Lehtosen mukaan Zsarissa on tähän mennessä käynyt keskimäärin 1 000 asiakasta päivittäin. Heistä suurin osa on ollut suomalaisia lähimaakunnista ja pääkaupunkiseudulta. Viikonloput ja joulunaluspäivät ovat olleet arkipäiviä vilkkaampia.

Zsar-yhtiöstä arvioidaan, että muista poikkeava valikoima tuotemerkkejä, alhaisempi hintataso ja miljöö houkuttelevat asiakkaita.

– Ihmisiä on käynyt hyvin. On myös syntynyt sellainen vaikutelma, että ihmiset ovat kokeneet täällä vau-efektin, markkinointijohtaja Pekka Lehtonen sanoo.

Zsarin kävijämääriä on vielä vaikea verrata muihin. Esimerkiksi Kotkan keskustassa sijaitsevassa Pasaati-kauppakeskuksessa kävi viime vuonna 3,7 miljoonaa kävijää. Tilastotietoa kauppakeskuksista kokoaa kauppakeskusyhdistys.

Kaupunkien keskustoissa sijaitsevissa kauppakeskuksissa liikutaan myös ohikulkumatkalla. Sen sijaan Zsariin on sijainnin vuoksi aina lähdettävä varta vasten pidemmän ajomatkan päästä. Kotkasta Vaalimaalle on matkaa liki 70 kilometriä.

Venäläisiä houkutellaan

Uudenvuoden tietämillä ostoksille odotetaan etenkin venäläisiä asiakkaita.

Vilkkaimmillaan liikenne Venäjältä Suomen suuntaan on tammikuun ensimmäisellä viikolla, jolloin venäläiset viettävät uudenvuoden vapaitaan. Viikkoa myöhemmin tammikuun toisella viikolla venäläiset puolestaan palaavat Suomesta takaisin Venäjälle.

– Odotamme, että tästä Vaalimaan kautta, mutta myös Nuijamaalta ja Imatralta tulevat matkustajat pysähtyvät meillä, Lehtonen sanoo.

Markkinointitoimenpiteinä Zsariin on kutsuttu ensi viikolla venäläistä mediaa. Sähköisen ja sosiaalisen median markkinoinnin lisäksi rajalle saapuviin autoihin jaetaan mainoslehtisiä.

Viime vuodenvaihteen vilkkaimpana vuorokautena Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla oli yhteensä lähes 38 000 rajanylitystä. Tänä vuonna odotetaan samansuuruisia lukuja.

Zsarissa on tällä hetkellä reilut parikymmentä liikettä. Tilaa on kuudellekymmenelle. Aivan kaikki alunperin julksitetut brändit eivät ehtineet saada liikkeitään valmiiksi avajaisiin mennessä.

Lehtosen mukaan lähipäivinä avautuu naisten muotia myyvä Liu Jo ja ravintoloita. Aikaisemmin julkistetuista brändeistä Osprey London ja Sketchers avautuvat Lehtosen mukaan parin, kolmen viikon sisällä.

Kotkan Kantasatamassa edelleen hiljaista

Kotkan Kantasatamaan on kaavailtu luksusmuotiin keskittyvää outlet-keskusta jo vuodesta 2014 lähtien. Kotka Old Port -kokonaisuuden on arvioitu tuovan kaupunkiin jopa satoja työpaikkoja.

Toistaiseksi tontilla ei ole tapahtunut juuri mitään. Vanhoja varastorakennuksia on purettu, mutta varsinaisesta rakentamisesta ei näy merkkiäkään.

Kotka Old Portin ensimmäisen vaiheen on ollut määrä avautua syksyllä 2019. Vilkaisu tyhjyyttään ammottavaan alueeseen kertoo, että tavoite ei tule toteutumaan. Tämän myöntää myös amerikkalainen hankekehittäjä Cameron Sawyer.

– Rakentaminen alkaa ensi vuonna ja outlet avataan vuonna 2020, kirjoitti Sawyer sähköpostitse joulukuun alkupuolella.

Hankkeelle on etsitty rahoittajia, ja Kotka Old Portin verkkosivujen (siirryt toiseen palveluun) viimeisin uutinen kesäkuun puolivälistä kertoo venäläisten liikemiesten vierailusta Kantasatamassa. Kysymykseen uusista rahoittajista Sawyer vastaa vain, että heitä on löytynyt. Tämän enempää hän ei asiaa avaa.

Kotkan Kantasatamaan kaavaillun outlet-keskuksen rakentamisen on määrä alkaa ensi vuonna. Valtteri Kykkänen / Yle

Kotka Old Portin on tarkoitus nojata varsinkin italialaisiin muotimerkkeihin. Kantasatamaan jo lupautuneita vuokralaisia ovat muun muassa Baldinini, Missoni ja John Ashfield.

Vaateliikkeiden lisäksi alueelle on kaavailtu myös hotellia, tapahtumakeskusta ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun uutta kampusta. Tapahtumakeskus on Kotkan kaupungin hanke, ja se nojaa vahvasti hotellin toteutumiseen.

Sawyerin mukaan hotellioperaattorin löytäminen on juuri tästä syystä tällä hetkellä tärkein asia. Siitä odotetaan tietoa alkuvuodesta 2019.

Helsinki Outlet rakenteilla moottoritien varteen

Kun Kotkassa outlet-keskus etenee hitaasti, ollaan Vantaalla jo pidemmällä. Kehä III:n ja Lahden moottoritien risteykseen on rakenteilla Helsinki Outlet -kylä, jonka pitäisi valmistua ensi syksyksi.

Vuokrasopimuksia on jo solmittu useiden tunnettujen muoti- ja lifestyle-merkkien kuten Hugo Bossin, Tiger of Swedenin ja Guessin kanssa. Muotiliikkeiden lisäksi keskittymään on tulossa urheilu- ja sisustusbrändejä, lasten seikkailupuisto sekä ravintoloita.