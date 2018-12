Hyvästi muoviset pillit, lautaset ja haarukat – EU sopuun kertakäyttöisten muovituotteiden rajoittamisesta

EU on ottanut askeleen eteenpäin kertakäyttöisten muovituotteiden kieltämisessä. Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston neuvottelijat pääsivät tänään keskiviikkona sopuun komission ehdotuksesta muovijätteen vähentämiseksi.

Tulevaisuudessa muoviset vanupuikot, aterimet, lautaset, mehupillit ja sekoitustikut kielletään EU:n alueella. Myös paisutetusta polystyreenistä valmistetut kupit ja rasiat kielletään.

Laki astuu voimaan vuonna 2021.

– Sopimus vähentää ympäristövahinkoja 22 miljardilla eurolla, mikä vastaa muovisaasteen Euroopassa aiheuttamia kustannuksia vuoteen 2030 mennessä, kommentoi lain esittelijä toiminut europarlamentaarikko Frédérique Ries (ALDE) verkkolehti Politicolle (siirryt toiseen palveluun).

EU-maat sitoutuvat myös vähentämään muovisten kuppien ja rasioiden valmistamista, joskaan mitään koko unionin laajuista tavoitetta uusi esitys ei sisältänyt.

Muovipullot ovat yleisin Euroopan rannoilta kerättävä jäte. Nyt sovittu esitys asettaa päämääräksi, että 77 prosenttia muovipulloista EU:n alueella tulisi kierrättää vuoteen 2025 mennessä. Tämän osuuden tulisi nousta 90 prosenttiin vuoteen 2029 mennessä. Vuotta myöhemmin vajaa kolmannes uusien pullojen materiaalista pitäisi olla peräisin kierrätetystä muovista.

Tupakantumpit talteen

Muovipullojen jälkeen toiseksi yleisin roska eurooppalaisilla rannoilla on tupakantumppi. Uuden direktiivin mukaan savukkeiden filttereiden valmistajat joutuvat jatkossa osallistumaan roskankeräyksen kustannuksiin.

EU-jäsenmaat sitoutuvat myös varmistamaan, että käytettyjen muovisten kalastusvälineiden kerääminen on asianmukaisesti järjestetty. Muiden tuotteiden osalta jäsenmaat voivat neuvotella maakohtaisia sopimuksia viranomaisten ja tuottajien välillä.

Ympäristöjärjestöt ovat tyytyväisiä uuteen direktiiviin.

– EU ansaitsee kiitosta. Se on ensimmäinen alue, joka esittelee uusia lakeja, joilla vähennetään kertakäyttöisiä muoveja ja muovisaastetta maastossa, merissä ja joissa, kommentoi kampanjoija Meadhbh Bolger Friends of the Earth Europe -kansalaisjärjestöstä.

Lain toimeenpano kuitenkin huolestuttaa, kuten myös direktiivin verrattain maltilliset kierrätystavoitteet.

– Vaikutus on kiinni kansallisten hallitusten toimeenpanosta. Hallitusten on välittömästi asetettava kunnianhimoisia tavoitteita kertakäyttöisten muovituotteiden määrän vähentämiseksi sekä varmistettava, että tuottajat maksavat saastuttamisestaan, arvioi koordinaattori Delphine Lévi Alvarès Break Free From Plastic -liikkeestä.

Direktiivi vaatii vielä Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston hyväksynnän.

