Vaalan uusi vankila tulee maaseudun sijaan kunnan keskustaan

Vaalan uuden vankilan sijoituspaikka on aiheuttanut ristivetoa. Kunnassa moni on halunnut pitää vankilan Pelson kylässä, missä myös vangeilla on mahdollisuus työpalveluun vankilan yhteydessä olevalla maatilalla.