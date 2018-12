Ovia, ikkunoita ja kalusteita valmistanut Domus Yhtiöt irtisanoo lähes 230 ihmistä

Domus Yhtiöt irtisanoo koko henkilökuntansa Loimaalla ja Kouvolan Korialla. Konkurssiin asetettu yhtiö tiedotti tilanteesta työntekijöille keskiviikkona.

Ovia ja ikkunoita valmistavassa Loimaan tehtaassa on työskennellyt noin 120 henkilöä. Heistä arviolta puolet oli kokoontunut kuulemaan henkilöstölle järjestettyä tiedotustilaisuutta.

Tiedotustilaisuudesta poistui vähäsanaista väkeä, ja osan mukaan henkilöstöä oli kielletty kommentoimasta yhtiön tilannetta ulkopuolisille.

– Eipä siellä sen kummempia. Kädessä on irtisanomisilmoitus, suostui eräs työntekijä kommentoimaan Ylelle.

Korian tehtaalla noin 70 työntekijää on valmistanut keittiö- ja kylpyhuonekalusteita. Irtisanomiset koskevat myös myyntihenkilöstöä, jolloin irtisanomisten kokonaismäärä on 229.

Edessä uuden työn etsintä tai kouluttautuminen

Domus Yhtiöiden Loimaan tehtaan pääluottamusmies Hannu Lammela kertoi jo aiemmin, että konkurssiuhkaa oli osattu odottaa.

– Irtisanomisaika on kaksi viikkoa, ja sen ajan säilyy työvelvoite. Tarvittaessa kutsutaan töihin, listaa Lammela.

Tiedotustilaisuudesta jäi vähäinen toivon vire.

– Se oli ainoa valoisa asia, että he yrittävät lähteä myymään. Toivotaan, että jostain ostaja löytyy, totesi Lammela.

Korialla ilmoitusta irtisanomisesta tuli kuuntelemaan tehtaalle vain kourallinen työntekijöitä. Pääluottamusmies Mika Vanhatalon mukaan paljon töitä jäi tekemättä materiaalin puutteen takia. Tilauksia olisi hänen mukaansa riittänyt.

Vanhatalo sanoo, että joulumieltä on tänä vuonna vaikea löytää. Uuden työpaikan löytäminen vaatii puolestaan tehtaan väeltä ponnistelua.

– Puusepän töitä on aika vähän tarjolla varsinkin täällä kaakonkulmalla. Vaihtoehtoina on etsiä uutta työtä tai kouluttautua. Mutta tuolla oli äsken pari kaveria, joista toinen on ollut Domuksella töissä 44 ja toinen 41 vuotta. Että mihin sitten noilla kilometreillä voi lähteä. Nuorille suosittelen hakeutumista jollekin toiselle alalle, sanoo Vanhatalo.

Korian tehtaan työntekijöille aiotaan joulun jälkeen järjestää tilaisuus, johon tulee TE-toimiston ja Teollisuusliiton edustajia kertomaan muutosturvakoulutuksesta.

Jatkajaa etsitään – ensimmäiset tunnustelut jo tehty

Pesänhoitaja, asianajaja Hannu Ylönen ei pitänyt mahdottomana, että toiminnalle löytyisi jatkaja. Tarkoituksena on selvittää edellytyksiä myydä toimivia kokonaisuuksia.

– Kerroimme tarvitsevamme kaikkien domuslaisten apua, jotta saamme kerättyä mahdollisimman hyvän materiaalin yhtiöstä. Näin voimme mahdollisimman hyvin selvittää yhtiön ja toimipisteiden tilan ostajaehdokkaille ja saada hyvä kauppa, kertoi Ylönen.

Eri tahoihin on pesänhoitaja Hannu Ylösen mukaan oltu jo yhteydessä. Henkilöstön tilanteesta hän oli niukkasanainen.

–Työntekijöiden kannalta tulevaisuus on avoin. Jää nähtäväksi, onnistummeko löytämään toiminnalle jatkajat sekä Loimaalle että Korialle, tai jompaankumpaan paikkaan.

Domus Yhtiöt hakeutui konkurssiin maanantaina. Velkojat hakivat yhtiötä konkurssiin jo marraskuussa.

Varsinais-Suomen käräjäoikeus sinetöi konkurssin keskiviikkona.