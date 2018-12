Suomi sekosi lihattomasta joulukinkusta: Vehnästä tehtyä seitania myydään automarketeissa ympäri maan, valmistajan mukaan rullat saattavat hävitä hyllystä jopa tunnissa

Lihattomia joulukinkkuja on tänä vuonna aiempaa enemmän tarjolla.

Edes bingossa ei välttämättä enää voita perinteistä lihakinkkua.

Helsinkiläisessä Pub Sirdiessä järjestettiin vuoden viimeinen bingo, jonka pääpalkintona olivat vegaanisen seitankinkun ainekset.

Ilta oli oikein onnistunut, kehuu ravintoloitsija Jarkko Koskinen.

Koskisen mukaan tupa oli ollut täysi ja lisäjakkaratkin oli täytynyt ottaa käyttöön.

Mitä on seitan? Seitan on lihaa muistuttava, mutta vegaaninen elintarvike. Sitä käytetään ruuissa usein lihan tapaan.

Seitanin pääraaka-aine on vehnägluteeni.

Seitanilla ei ole mitään tiettyä makua, sillä mausteet vaihtelevat valmistajan mukaan.

Gluteenin takia seitan ei sovi esimerkiksi keliaakikoille ja muille gluteenitonta ruokavaliota noudattaville.

Mutta miksi palkinnoksi valittiin seitankinkku?

– Käytännössä sen takia, että olemme Kalliossa ja tällä alueella on todennäköisesti eniten vegaaneja väkilukuun suhteutettuna, Koskinen vastaa.

Vegaanisia kinkkuja syödään kuitenkin muuallakin kuin vain Kallion kaupunginosassa.

Esimerkiksi Porvoon keskuskeittiössä valmistettiin tällä viikolla seitankinkkua kouluihin ja päiväkoteihin vegaanista joululounasta varten.

Vegaaninen kinkku onnistui hyvin, Porvoosta kerrotaan.

– Sen kehitti kokkimme, joka on itse vegaani, Porvoon keskuskeittiön ruokapalvelupäällikkö Leila Korhonen mainitsee.

Onko seitankinkusta tulossa varteenotettava vaihtoehto muiden jouluruokien joukossa ja mitä ihmettä seitan oikein on?

Otimme selvää.

Läpimurto, hitti vai pienen porukan puuhastelua? Ketjut empivät

Hypermarketeissa seitankinkku on päässyt samalle hyllylle sianliha- ja kalkkunakinkkujen kanssa.

– Saimme täksi jouluksi valikoimiimme Suomessa valmistetun vaihtoehdon, joten halusimme sen hyvin näkyville ja olevan realistinen vaihtoehto kelle tahansa, kertoo S-ryhmän valikoimapäällikkö Juha Nieminen.

"Tässä mielessä voidaan puhua läpimurrosta, kun kerran tuotteelle nähdään valtakunnallista menekkiä." S-ryhmän valikoimapäällikkö Juha Nieminen

Onko seitankinkkujen suosio kasvanut? Niemisen mukaan tätä on vaikea arvioida, sillä aiemmin seitankinkkuja ei ole ollut samalla tavalla saatavilla.

Tänä vuonna vegaanista joulukinkkua on ensimmäistä kertaa tarjolla Suomen jokaisessa Prismassa.

– Tässä mielessä voidaan puhua läpimurrosta, kun kerran tuotteelle nähdään valtakunnallista menekkiä, Nieminen sanoo.

K-ryhmän osto- ja myyntipäällikkö Kirsi Pennanen ei kuitenkaan usko seitankinkun olevan vielä tämän joulun hitti.

K-ruokakaupoissa vegaanisten kinkkuvaihtoehtojen saatavuus vaihtelee.

Ylipäätään kasviproteiinituotteiden myynti painottuu ketjun pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa sijaitseviin ruokakauppoihin.

Toisaalta se on Pennasen mukaan nähtävissä, että lihattomien kinkkujen valmistajia – ja näin ollen myös kinkkuvariaatioita – on markkinoilla hieman aiempaa enemmän.

"Saattavat hävitä hyllystä tunnissa"

Vaikka vähittäiskauppaketjujen arviot lihattomien kinkkujen suosiosta ovat vielä varovaisia, ainakin vegaanisia tuotteita valmistavalla Vönerillä on pitänyt joulun alla kiirettä.

Yrityksen vegaaninen jouluvarras on mennyt kuin kuumille kiville: sitä on valmistettu nyt neljä erää enemmän kuin oli alun perin ajateltu.

– Kauppiaiden mukaan vartaat saattavat hävitä hyllystä tunnissa, yrityksen toinen perustaja ja toimitusjohtaja Siva Parlar kertoo.

Parlarin mukaan joulutuotteeksi tarkoitettua, kilon painoista Vöner-varrasta on myyty jo yli 10 000 kappaletta ympäri Suomea.

"Ihmettelimme, ovatko [kauppiaat] aivan varmoja, mutta muutaman päivän päästä soitettiin, että voisiko saada samanlaisen satsin lisää." Vönerin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Siva Parlar

Toki suurissa kaupungeissa kysyntää on eniten, Parlar sanoo.

– Tosin Oulu oli meille yllätys. Sinne meni todella paljon. Ihmettelimme, ovatko [kauppiaat] aivan varmoja, mutta muutaman päivän päästä soitettiin, että voisiko saada samanlaisen satsin lisää, hän kertoo ja nauraa.

Vöner-varras on käytännössä seitania, vain nimi on eri. Aiemmin sitä on myyty isompina määrinä esimerkiksi ravintoloille ja catering-yrityksille.

Kilon pakkaus on nyt joulun kokeilu. Helsingissä sitä saa esimerkiksi kauppakeskus Redin K-Supermarketista. Marketin kauppias Ilari Tikkala on jopa hieman ihmeissään seitanvartaan suosiosta.

– Ainakin meidät on yllättänyt se, että kysyntä on ollut jopa räjähdysmäistä. Varsinkin aikaisempiin vuosiin verrattuna, kun on ollut vastaavia korvikkeita myynnissä, Tikkala sanoo.

Kauppias Ilari Tikkala on ollut yllättynyt vegaanisen vartaan suosiosta Redin K-Supermarketissa. Jussi Koivunoro / Yle

Pitkän linjan kasvissyöjät ja vegaanit valmistavat kinkkunsa itse

Luomu- ja terveystuotteisiin erikoistunut Ruohonjuuri on pyrkinyt tarjoamaan jo pitkään vaihtoehdon lihakinkuille.

Aluksi ne olivat tofukinkkuja, mutta kymmenisen vuotta sitten valikoimiin tulivat seitankinkut.

Nyt tofu on jo liian arkipäiväinen juhlapöytään ja seitankinkku on vienyt voiton, kertoo markkinointipäällikkö Johanna Koskinen.

Lisäksi Ruohonjuuren asiakkaat valmistavat kinkun useimmiten itse. He ovat usein ihmisiä, jotka ovat olleet kasvissyöjiä tai vegaaneja jo pitkään.

– Meillä näkyy hirveänä myyntipiikkinä itsetehdyn seitankinkun ainekset, kuten gluteenijauho ja kikhernejauho, Koskinen sanoo.

Koskisen mukaan näiden ainesten myynti "räjähtää" marraskuun puolenvälin jälkeen. Lähempänä joulua menevät kaupaksi puolestaan valmiit kinkkuainespakkaukset.

Ruohonjuuressa vegaanisen kinkun saa valmiina paistina tai aineksina pussissa. Jussi Koivunoro / Yle

Ruohonjuuri-myymälät myyvät myös kokonaisia seitankinkkuja. Valmiit ainekset ovat kuitenkin suositumpia, sillä niitä voi tilata verkkokaupasta.

Ruohonjuuressa on kokeiltu lanseerata lihatonta korviketta myös pääsiäisen lammaspaistille. Tämä ei ole lyönyt läpi ollenkaan, Koskinen sanoo.

– Onhan se ymmärrettävää: joulukinkku on paljon kovempi juttu kuin pääsiäislammas.

Miten seitankinkku oikein valmistuu?

Seitankinkkukauppaa voi tehdä myös kotikeittiön varustuksella. Lohjalainen Santun Seitan toi alkuvuodesta markkinoille vegekebabin, mutta joulun tuotteeksi on valikoitunut seitankinkku.

Koska tuotantotiloja ei vielä ole, yrityksen perustaja Santtu Sainio valmistaa kinkut kotonaan – päivätyönsä ohella.

– Pelkästään puskaradion kautta olen myynyt muutamia kymmeniä kinkkuja Lohjalle, Helsinkiin ja Turkuun, Sainio kertoo.

Sainion mukaan tärkein aines seitankinkun valmistuksessa on vehnägluteeni. Muotonsa kinkku saa, kun jauhoihin lisätään vettä.

"Mausteissa vaihtelu on todella suurta: jotkut suosivat mausteita, joissa on jouluviba ja joita käytetään leivoksissa." Santun Seitanin yrittäjä Santtu Sainio

Kikhernejauholla puolestaan voi säädellä koostumusta. Se ei kuitenkaan Sainion mukaan ole niin tärkeä ainesosa kuin monesti annetaan ymmärtää.

Mausteet ovat sitten se "jutun juju".

– Vehnä itsessään ei maistu miltään, joten kinkusta pitää maustaa mieleinen. Mausteissa vaihtelu on todella suurta: jotkut suosivat mausteita, joissa on jouluviba ja joita käytetään leivoksissa, Sainio kuvailee.

Esimerkiksi Santun Seitanin kinkut valmistetaan Sainion omalla reseptillä. Hän kertoo olleensa kasvisyöjä ja myöhemmin vegaani jo 1990-luvulta asti, joten keittiössä on ehtinyt kokeilla jos jonkinlaista versiota.

Seitankinkun etu on se, että siinä ei ole mitään helposti pilaantuvaa. Näin ollen säilyvyys on hyvä. Santtu Sainio / Santun Seitan

Jos seitankinkun valmistaa itse, se paistetaan perinteisen kinkun tapaan uunissa. Valmiina ostettaessa paistamista ei enää vaadita. Silloin seitankinkku on yleensä jo kypsä ja valmis syötäväksi.

Tapoja seitankinkun tarjoiluun on monia.

– Itse tykkään syödä sitä kylminä siivuina sinapin kanssa, mutta voi kinkun kuumentaa vielä uunissa tai vaikka paistaa siivuina pannulla, Sainio vinkkaa.

Mutta miksi puhumme seitankinkuista juuri nyt?

– Ehkä se on pitkän työn tulos. Eettiset valinnat kiinnostavat ihmisiä koko ajan enemmän ja toisaalta samaan aikaan tulee todella hyviä tuotteita markkinoille, Sainio kiteyttää.

