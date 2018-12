Joulujuhla ja uskonto ovat herkkä yhdistelmä: Opetushallituksen pääjohtaja pahoitteli Twitterissä alaisensa puheita uskonnottomia juhlia vaativista vanhemmista

Opetushallituksen opetusneuvoksen mielestä osa koululaisten vanhemmista on saanut uskontoallergian. Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen pahoitteli tänään alaisensa kommentteja Twitterissä. Keskustelu aiheesta on avoinna klo 22.00 asti.

Yle kertoi tiistain verkkouutisessa tapauksesta, jossa itäsuomalainen koulu muutti viime hetkellä joulujuhlan sisältöä nimettömältä vanhemmalta tulleen palautteen perusteella.

Opetushallituksen opetusneuvos Pekka Iivonen toteaa jutussa, että osa vanhemmista on saanut uskontoallergian. Hänen mielestään se näkyy kouluissa niin, että vanhemmat kieltävät lapsiltaan kaikenlaisen kosketuksen uskontoa sisältäviin asioihin.

– Meillä on ryhmiä, jotka ovat uskonnonvastaisia, ja he pyrkivät hyvin vahvasti vetoamaan perustuslain 11 pykälään, uskonnon ja omantunnon vapauteen. Tämän varjolla he näitä kanteluita ja huomautuksia tekevät, Iivonen sanoo.

Artikkeli herätti päivän kuluessa Ylen verkkosivuilla voimakasta keskustelua puolesta ja vastaan. Jutun keskustelu oli avoinna usean tunnin ajan ja viestejä vaihdettiin 385.

Moni uskonnoton vanhempi kauhisteli opetusneuvos Iivosen kommentteja sekä Ylen keskustelussa että sosiaalisen median ryhmissä. Osa lähetti Opetushallitukseen sähköpostia, jossa he kysyivät, vastaavatko Iivosen lausunnot Opetushallituksen virallista linjaa.

Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen pahoitteli twitter-viestissään opetusneuvoksen Ylen jutussa esittämiä kommentteja.

– Pahoittelen mielipahaa, jonka Opetushallituksen virkamiehen sanavalinnat ovat aiheuttaneet. Olemme käyneet ko. virkamiehen kanssa palautekeskustelun asiasta, Heinonen twiittasi.

Heinonen lähetti opetushallitukseen viestiä lähettäneille vanhemmille myös linkin (siirryt toiseen palveluun), jonka takaa löytyy opetushallituksen virallinen kanta asiaan.

Opetushallitus julkaisi ohjeen perusopetuksen uskonnollisten tilaisuuksien järjestämisestä viimeksi tämän vuoden alussa. Ohjeistus on selkeä: juhlatraditiot ovat osa suomalaista kulttuuria, eikä yksittäisen virren laulaminen tee juhlasta uskonnonharjoittamiseen verrattavaa tilaisuutta.

Keskustelu aiheesta on avoinna klo 22.00 saakka.