Financial Times valitsi George Sorosin vuoden vaikuttavimmaksi henkilöksi

Liberaalien arvojen puolustaja on kerännyt lukuisia nimekkäitä vihamiehiä.

Talouslehti Financial Times (siirryt toiseen palveluun) on valinnut miljardööri George Sorosin vuoden henkilöksi. Vuoden henkilö -tunnustus jaetaan henkilölle, joka on vaikuttanut huomattavasti yhteiskuntaan kyseisenä vuonna.

88-vuotias Soros on tullut tunnetuksi suursijoittajana ja poliittisena aktivistina, joka puolustaa liberaalia demokratiaa, avointa yhteiskuntaa ja suvaitsevaisuutta.

Soros tienasi miljardinsa aikoinaan valuuttakaupoilla, mistä hän sai myös lempinimen “mies, joka hajotti Englannin pankin”. Rahoilla hän on muun muassa perustanut yliopiston, jonka Unkari hiljattain savusti ulos maasta.

Lisäksi Soros rahoittaa Open Society Institute -säätiönsä kautta hankkeita, jotka pyrkivät edistämään ihmisoikeuksia ja vapaata mediaa.

Liberaalien näkemystensä takia Soros on joutunut nationalistipopulistien hampaisiin. Hänestä on kiertänyt lukemattomia salaliittoteorioita, jotka ovat usein juutalaisvastaisia.

– Minua syytetään kaikesta, mukaan lukien siitä, että olen anti-Kristus. Toivoisin, ettei minulla olisi niin paljon vihamiehiä, mutta otan sen osoituksena siitä, että teen jotain oikein, Soros kommentoi Financial Timesille.

Lokakuussa Sorosille osoitetusta kirjeestä paljastui pommi. Myöhemmin muun muassa demokraattien entinen presidenttiehdokas Hillary Clinton sai vastaavanlaisen kirjepommin.

Sorosin tunnetuimpiin vastustajiin kuuluvat Unkarin pääministeri Viktor Orbán ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Soros on rahoittanut demokraattien presidenttiehdokkaita ja brexitin vastustajien kampanjoita, mikä ei ilahduta kaikkia poliitikkoja.

Soros on syntyjään Unkarista, mutta hänen juutalainen perheensä pakeni natseja Isoon-Britanniaan. Myöhemmin Soros muutti opiskelemaan Yhdysvaltoihin, mikä on yhä hänen pääasiallinen kotipaikkansa.

Aiempina vuosina FT on valinnut vuoden henkilöksi muun muassa Steve Jobsin, Angela Merkelin ja Donald Trumpin.